Daha iyisi mümkün

Korona virüsü salgını sonrası 65 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkması sınırlandırılınca bazı gençler yaşlıları rahatsız eden videolara imza attı.

Her meselede olduğu gibi burada da itidal ve denge gerekiyor. Şu hadis-i şerifi dayan bir kişi yaşlılara hürmetsizlik edebilir mi: “Eğer beli bükülmüş yaşlılar, takva sahibi gençler, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.” (Musned, 11/511)

Dikkat çeken bir yaşlı haberi de Konya’dan geldi. Sosyal medyada çok izlenen videolar arasına giren bu haberde 65 yaş üzeri bir amcamıza yaklaşan belediye zabıtaları arasında şöyle bir konuşma geçiyor: “Yasak olduğunu bilmiyor muydun?”

-Bilmiyorum kardeşim. Benim televizyonun yok. Ben köyde yaşıyorum. Evimden dışarı (kar, tipi sebebiyle) çıkılmazdı. Bugün 3 gündür güneş var. Kar küreye küreye işim bitti zaten. Maaşımı almaya geldim kardeş.

-Şimdi biz senin için alışverişini yapacağız ve seni köye götüreceğiz, tamam mı? Ne alınacak, biliyor musun?

-Gardaşım, benim evde yağım yok. Yoğurt alacağım. Ekmeğim yok. Katık alacağım, bunları alacağım.

-Tamam bunları alacağız ve seni köyüne bırakacağız, tamam mı?

-Sağ olun, Allah razı olsun.

-(Zabıtalar, malzemeleri alınıp amcayı köyündeki evine bırakıldıktan sonra) Başka bir eksiğin var mı amca?

-Sağ olun, başka bir eksiğim yok.

-Bir daha çıkma dışarı tamam mı amca?

-Çıkmam, çıkmam. Zaten ben aybaşından aybaşına maaşımı almaya giderim. Sağ olun Allah razı olsun.

Gayet makul bir durum. Zabıtalar yaşlı amcanın ihtiyaçlarını karşılayıp köyündeki evine bırakıyorlar. Ancak videodan görüldüğü kadarıyla amcanın köydeki evi pek de ev denilecek gibi değil. Bunu, eşyaların bırakıldığı ‘baraka’dan anlıyoruz. Videonun paylaşıldığı sitelerde yüzlerce yorum var. Tamamı, yaşlı amcaya yardım eli uzatılmasını istiyor. (trthaber.com, 23 Mart 2020)

Haberde ayrıntılı bilgi olmadığı için, değişik kanallardaki haberler üzerinden iz sürerek bu amcanın oturduğu mahalle muhtarına ulaştık ve bilgi aldık. Muhtarın verdiği bilgiye göre haber duyulduktan sonra Konya, Selçuklu Belediyesi devreye girmiş ve bu amcanın evini yapma sözü vermiş. Muhtar ayrıca, videoda görünen yerin evden ziyade eve ek olarak yapılan bir bölüm olduğunu ifade etti. Ayrıca bu amcamız biri iki defa evlilik yapmış ama şansı yaver gitmemiş. Bir kızı ve torunları varmış. Kızı, haftada bir gelip ihtiyaçlarını zaten karşılıyormuş vs.

Tabii ki asıl mesele ev değil, yaşlı bir amcamızın yalnız başına kalıyor olmasıdır. Elbette bu bir kişi değil, bunun gibi yüzlerce, belki binlerce yaşlımız var. Bu tablo, Türkiye’nin ve dünyanın bir gerçeği. Buna rağmen çok daha organize ve çok daha ciddi çalışmalar yapıp mağduriyetleri ortadan kaldırmak gerekir. Çok daha iyisinin mümkün olduğunu kabul edelim ve el ele verip yaşlılarımıza sahip çıkalım. Habere konu olsalar da, olmasalar da. Hiç kimse ‘kimsesiz’ olmasın, öyle hissetmesin vesselam.