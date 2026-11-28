Türkiye’yi idare edenlerin vatandaşı dinlemediği, onların şikayet ve itirazlarını dikkate almadığı çok açık.

Ne zaman itirazlar ayyuka çıkıyor ve artık gizleme ve perdeleme imkânı kalmıyor, ancak o zaman güya harekete geçiyorlar. Böyle olunca da inandırıcılıklarını kaybetmiş oluyorlar.

Fon vurgununun ortaya çıkardığı faturanın büyüklüğünü tam olarak bilemiyoruz. İşin ehli olanlar fon krizinin ekonomiyi durdurmaya doğru gittiğini ve krizin çözülebilir olmaktan çoktan çıktığını ileri sürüyorlar.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş şöyle demiş: “Fon vurgunundan zarar görenler yalnızca doğrudan fon alanlar ya da malum hisse senetlerine para yatıranlarla sınırlı olsa yine iyi. Oluşan güven kaybı nasıl giderilecek, bilen var mı? Tabiî ki yok, çünkü o güven kaybı kolay kolay giderilemeyecek. Sözünü ettiğim güven kaybı yalnızca finans sektörüyle de sınırlı değil. Finansta işler bozulmayagörsün, bu durum biraz gecikmeyle reel sektöre atlar, şu aşamada zaten o durum yaşanıyor.” (ekonomim.com, 26 Kasım 2026)

Gelelim otoyollardaki “Hızlı Geçiş Sistemi” (HGS) üzerinden yapılan haksız kazanca. Bu mesele yıllardan beri dile getirildiği halde Türkiye’yi idare edenler ikazlara kulaklarını tıkadı. Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM’deki komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşurken bakana hitaben şöyle konuşmuş: “(Ulaştırma Bakanına hitaben) Sayın bakanım. Şimdi gelelim HGS meselesine. Tarih 25 Kasım 2024. Siz orada oturuyorsunuz, ben en arkada oturuyorum. O zaman size dedim ki ‘Şu HGS meselesi var ya sayın bakanım, bu bir ‘bubi tuzağı’ gibi. Benim de başıma geldi. Bunun lütfen düzeltilmesini sağlayın. Bunlar hesaplarda para var olduğu halde çekmiyorlar, sonra da 10 katı cezayla vatandaşın üstüne gidiyorlar.’ Yahu sayın bakanım, bu köprü geçişinde benden 13 bin lira para aldılar dedim. Siz de dediniz ki ‘Olur mu öyle şey, baktıralım. İnceleyelim’ dediniz. Ben o parayı ödedim o gün. Şimdi 2026 yılının sonundayız. Ardeşen’den bir vatandaş bir defa Osmangazi Köprüsünden geçmiş. Trabzon’dan bir avukat onu aramış. 13 bin lira ödersen bu işi tatlıya bağlarız dedi, diye şikayet ediyor. Bunun gibi onlarca hadise var. Aradan geçen zaman içinde bu paraları ödeyenlerin durumu ne olacak? Bizim o gün düzeltilmesini istediğimiz sistem, bugünün travması aslında. Bunların icra dosyalarını takip eden avukatların da 3 AKP’li bakanın yakını ya da çocukları olduğu ortaya çıktı.” (@tahsinocakli, 24 Kasım 2026)

Bu mesele yetmiyormuş gibi şimdi de elektrik faturasındaki ‘dağıtım bedeli’ gündem oldu. Haberlere bakılırsa faturanın sadece yüzde 15’ini tüketilen enerji bedeli oluştururken, dörtte üçü dağıtım ücreti olarak vatandaşa yansıtılıyor. 2022’de ücretin yüzde 19’u olan dağıtım bedeli oranı günümüzde yüzde 75’e ulaşmış durumda. EPDK’ya göre dağıtım yapan 21 şirket yatırım da yapmak zorunda. Şirketlerin 2023-25’te yıllık tahsilatı 113 milyardan 359 milyara yükseldi. 2023’te 84 milyar lira olan yatırım gerçekleşmeleri, 2024’te 52 milyara düştü. İki yılda tahsilat yüzde 217 artarken yatırım harcamaları 18 azaldı. Vatandaşın cebinden çıkan milyarlarca liranın ne kadarının yatırıma harcandığı bilinmiyor. (karar.com, 26 Kasım 2026)

Muhtemelen sıra “cep telefonu faturaları”ndaki haksız kazanç gündeme gelecek. Bu konuda da vatandaş çok dertli, ama şimdilik şikayetlerine kulak veren yok.

İnanın hangi konuya el atılırsa altından “vurgun” çıkar hale gelmiş durumdayız. Bütün bunların faturası da her halde ilk seçimde “sandık”ta Türkiye’yi idare edenlere kesilecek...