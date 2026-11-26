İsrail’in Filistin’deki zulmü ne kadar konuşulsa yine de az sayılır. Çünkü senelerden beri devam eden zulüm, insanlığın itirazına rağmen azalmak yerine artarak devam ediyor.

Elbette konuşmaktan ziyade icraat gerekir, fakat bunu yapacak olanlar da siyasetçiler ve idarecilerdir. Vatandaşın yapabileceği bu meseleyi konuşmaktır ve bu zulmü idarecilerin unutmasına mani olmak olsa gerektir.

Görünüşte Gazze’de ateşkes sağlandı, ancak İsrail’in bu ateşkese uymadığı çok belli. Ateşkes anlaşması da her halde dünyayı uyutmak, yanıltmak ve yükselen tepkileri dindirmek için imzalandı. Nitekim, “ateşkes sağlandı” şeklindeki açıklamalarda Filistin genelinde ve Gazze özelinde sanki savaş sonra ermiş anlaşıldı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesi 6 bin 405 kez ihlal etmiş ve bu süreçte düzenlediği saldırılarda 1690 Filistinliyi katletmiş, 6 bin 120 kişiyi de yaralamış.

Açıklamada, ateşkesin yürürlükte olduğu 410 gün boyunca askerî ve insanî alanlarda toplam 6 bin 405 ihlal gerçekleştirilmiş. Ayrıca İsrail askerleri 223 Filistinliyi alıkoyarak ateşkes anlaşmasının hükümlerini açıkça ihlal etmiş. Aynı açıklamada, ateşkes anlaşmasının insanî yardım protokolü kapsamında Gazze Şeridi’ne girmesi gereken 246 bin tırdan yalnızca 80 bin 937’sine izin verilmiş. İnsanî yardımların girişine yönelik kısıtlamaların Gazze’deki krizi daha da derinleştirdiği vurgulanan açıklamada, 2,4 milyon Filistinlinin temel yaşama, insanî yardım ve barınma imkanlarından mahrum bırakıldığı ifade edilmiş. (AA, 24 Kasım 2026)

Bu rakamlar İsrail’in dünya ile alay ettiğini göstermez mi? 410 günde 6 binden fazla ihlal demek neredeyse her saat başı bir ihlal anlamına gelir. Dünyada bu kadar pervasızca ihlal edilen başka bir ateşkes anlaşması var mı acaba?

Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası, İsrail’in anlaşma tanımayan bu tavrına kararlı bir şekilde itiraz etmeli ve insanlığı da yanına alarak bu zulmü mutlaka durdurmalıdır. Bir anlaşma uygulanmıyorsa onu imzalayanların bir sorumluluğu yok mu? İsrail’i güya masaya oturtup anlaşma imzalatan ülkeler, gözlemciler, denetleyiciler acaba bu durum karşısında ne yapıyorlar?

ABD’li Demokrat Kongre Üyesi Joaquin Castro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle demiş: “Batı Şeria’da olanlar korkunç. Yerleşimciler, Batı Şeria’daki Filistinlilerin topraklarını ve evlerini ellerinden almak için şiddet ve terörizm uyguluyor.”

ABD Kongre Üyesi birinden belki de ilk defa duyulan bir tespit... Demek ki insanlık henüz ölmemiş. İnsanlık el ele verirse ancak o vakit İsrail zulmü sona erer.

