Ülkemizin hal ve gidişine bakıp, “Vurgunlardan vurgun beğen devri”ne benzetilse yanlış olmaz. Bazılarınca “Tüm zamanların en büyük vurgunu” olarak adlandırılan “fon krizi” bitmeden HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) hadisesi kamuoyunu meşgul etmeye başladı.

Bazı sürücüler otoyol ve paralı köprülerde ihlalli geçişlerde bildirim yapılmadığını ya da bakiye yetersizliği durumunda zamanında tahsil edilmeyen ödemelerin büyük borçlara dönüştüğünü iddia ediyordu. Hatta şikayetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 17 Kasım’da açıklama yaptı. Sonrasında da Adalet Bakanlığı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden haksız kazanç elde edildiği yönündeki iddialar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. (bbc.com, 22 Kasım 2026)

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili yüzlerce şikayet kamuoyuna yansıdı. Misal olması bakımından bir eski milletvekilinin açıklamasını hatırlatalım: “Sadece şahsî değil, milyonlarca vatandaşımızı da ilgilendirdiği için yazıyorum: Otoyol Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi bana Çorum İcra Dairesinden 46.475 TL’lik icra davası açmış. Niye açmış? Anlamak mümkün değil. Son 3 senedir Çorum’a gitmedim. HGS mi okumamış? Benim haberim yok. Arabayı ben değil makam şoförüm kullanıyor. (...) Bunun 12.500TL’si vekalet ücreti. Tuhaf işler oluyor. Ulaştırma Bakanı ne yapıyor? Bankaya da bu kadar küçük bir tutar için bloke koymuşlar. (...) Bir telefon etseniz hemen öderdim. Haber dahi vermeden neden icra davası açıyorsunuz? Bu avukatlar kim?” (Pelin Gündeş Bakır, @gundesbakir, 22 Kasım 2026)

Otoyol ve köprü geçiş ücretleriyle ilgili başka bir şikayet de dikkat çekici. Gazeteci yazar Yusuf Kaplan sosyal medya hesabında şöyle demiş: “UYARI / YORUM. Kuzey Marmara: 600 TL. Osmangazi Köprüsü: 1540 TL. Para tuzağı! Soygun bu! İnanılır gibi değil! İkisi de çok güzel hizmetler ama Allah’tan korkun kardeşim! 1540 gidiş, 1540 geliş! Bu hizmetleri devlet sübvanse edecek. Foncuların, soyguncuların, kapitalist ruhsuzların boğazına çökecek, millete sahip çıkacak! Bu güzelim hizmetler geri tepiyor! Millet soyulduğunu hissettikçe tepesi atıyor! İnsaf diye bir şey var! (@yenisafakwriter, 22 Kasım 2026)

Otoyol ve köprü geçişleriyle ilgili yüzlerce, belki binlerce şikayet var. Nihayetinde bu şikayetler kısmen duyuldu ve çare aranıyor. Ancak ve ancak, işlerin bu noktaya geleceği dünden değil, daha önceki günlerden belliydi. Hatta bu konuda vaktinde ve zamanında uyarılarda bulunanlar hiç dinlenmedi, hatta kınandı. “Yap işlet devret yoluyla yapılan otoyol ve köprülerin geçiş fiyatları çok yüksek. Yapmayın, etmeyin” diyenler “Siz yola ve köprüye karşı mı çıkıyorsunuz?” denilmek suretiyle susturulmaya ve itham edilmeye çalışıldı. İşte gelinen nokta burası.

Sonradan uyaranlar önceden uyaranlara karşı her halde mahcup olmuşlardır. Fon krizi de HGS krizi de; hak, hukuk ve adalet talebiyle çözülür vesselam.

