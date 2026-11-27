Her gün ve saat hakka, hukuka ve tabiî ki adalete ihtiyaç duyulduğunu son hadiseler bir defa daha teyit etti.

Düne kadar “adalet çağrıları”nı hazzetmeyen isimler bile iş dönüp dolaşıp adaletsizlik onları da vurunca “Adalet isteriz, lekelenmeme hakkı isteriz, masumiyet karinesine dikkat edilsin” demeye başladılar.

Zaten Türkiye’nin meselesi, “ikili adalet” uygulanıyor olmasıdır. İktidarı destekleyenler açısınran her şey “adil.” Çünkü onları bizzat rahatsız eden bir durum yok. İstedikleri gibi konuşuyorlar, muhaliflere sosyal medyadan her türlü kınama ve icabında “hakaret” fiilen serbest. Bir bakıma “Bana dokunmayan adaletsizlik bin yıl yaşasın” tavrını sergiliyorardı. Ne zaman ki “bin yıl yaşasın” dedikleri adaletsizliğin ucu kısmen kendilerine dokunmaya başladı onlar da “adalet, adalet” demeye başladılar.

Elbette böylelerine karşı, “Siz adaletsizliği savundunuz, şimdi cezanızı çekin” deme hakkımız yok. Kim olursa olsun “adalet” talep ediyorsa bu talebe destek olmak icap eder. Çünkü çare adaletin ülkemizde hâkim olması hepimizin menfaatinedir.

Kamuoyunun şahit olduğu üzere çeyrek asırdır “adalet tecelli etsin” diyenlere karşı kulaklarını tıkayanlarda artık “tam adalet”e muhtaç oldular. Adalete kıyanlar bile artık konuşmalarında, “hayatarını adalet yolunda harcadıklarını” söylüyorlar. Elbette bunun kararını millet vereceke, ancak bu kişilerin büyük çoğunluğı adaleti sadece sözleriyle talep ettiler.

Hatırlanacağı üzere yakın tamanda bir siyasetçi “sağlık gerekçeleri” ile ev hapsine çıkarıldı. Bu kararı iktidar taraftarları bile tepki ile karşıladı. Elbette sağlık sebebiyle insanlar hapisten çıkabilir ve çıkmalıdır. Fakat bazı ağır hastaların raporları dikkate alınmayıp da “bazı siyasîlerin” sağlık raporladı dikkate alınınca adalet yara almış oluyor. İtiraz edenlerin de hatırlattığı üzere esas olan herkese adaletle davranmakdır. Bazıları için tecelli eden adalet, bazıları için tecelli etmediğinde adalete güven kalmaz ve ülkemiz de maalesef bu durumda.

Bu hadiseler aynı zamanda “Siyasette bir gün uzundur” kuralını bir defa daha hatırlatmış oldu. Dün yeri “sağlam” olan bir siyasetçi, bugün töhmet altında kalabiliyor. Bütün bunlar sağlam bir adalet sisteminin herkes için şart olduğunu ortaya koyuyor.

Şöyle ya da böyle “ah” alanların uzun dönemde iflah etmeyeceği bir defa daha hatırlandı. “Ah”ların “ahaste aheste” çıkacağını ömrü olanlar görür ve görecek inşallah.

