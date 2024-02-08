İlahî ikaz ve deprem

Deprem gibi umumî musibetlere “İlahi ikaz” denilmesinin yanlış olduğunu söyleyenler var.

Japonya gibi ülkeleri örnek göstererek tedbirden sorumlu olanları değil de işin uhrevi boyutunu anlatan kesime hakaret edenler de var. Bu tür hakaret ve söylemler yanlıştır. Her işte olduğu gibi depremin de maddi ve manevi boyutu vardır.

Görev ve sorumluluklar belli olduğundan imarda maddi ciheti ile sorumlu olanlar; depremin neden olduğu, mal ve can kaybında onların payı büyüktür. Çünkü “Deprem değil ihmal öldürür.”

6 Şubat 2023 tarihinde saatler 04.17 de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ardından saat 13.24 de ise 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem oldu. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Adana ... Gibi büyük il ve ilçelerde büyük yıkıma sebep oldu. On binlerce bina yıkıldı. Bir o kadar da ağır hasar alanlar oldu. Elli binden fazla insanın ölümüne, bir o kadarda yaralanma ve sakat olmasına neden oldu. İki büyük depremin kısa aralıklarla aynı alanda olması eşine nadir rastlanan bir felakettir. Deprem; maddi ve manevi büyük yıkımlara sebep oldu. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın.

Bediüzzaman: “Zelzele gibi vâkıalar olan şu hadisât-ı kevniye, tesadüf oyuncağı değildir” diyor.

“Çok zâhirî musîbetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.” (İman ve Küfür Muvazenesi)

Nasıl ki bir anne evladını terbiye etmek, büyük yanlışları yapmasını önlemek ve eğitmek için gerektiğinde şefkatli biçimde darp eder.

Yüce Allah da deprem gibi umumî musibetler ile insanları ikaz etmekte, manevi kusurların yanında maddi tedbirin alınmaması durumunda neler olacağını “şefkat tokadı” ile bizleri uyarmaktadır. Japonya’da aynı büyüklükteki bir deprem ile ülkemizdeki depremi kıyasladığımızda tedbir alınmadığında yıkımın ne kadar büyük olacağını gösteren ilahi bir ikazdir.

“Vazifemizi yapıp vazife-i ilahiye karışmama” düsturu ile hareket etmek yerine “vazifesini yapmayıp vazife-i ilahiye karışma” neticesi nelere mal olduğunu gösteren ilahi bir şefkat tokatıdır.

İktidar, ilgili bakanlık ve belediye olmak üzere imardan sorumlu tüm kesim ile, binanın yapımından ta teslimatını yapana kadar sorunlu olan birimlerinin yetkililerinin sorumluluğu unutulmamalıdır. Bu tür umumî musibetler bize ders olmalıdır. Maddi ve manevi kusurlarımızı gözden geçirmeliyiz.

Maddi tedbirler almalı, manevi temizlik için de tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Selam ve dua ile.