Kumar ve piyango

Kumar; ihtimale bağlı kalarak mal vermek veya almak.

Para veya mal karşılığı oynanan her türlü oyun. Mal alıp verme ile neticelenen her türlü ihtimale dayalı her çeşit oyun. Oynayana kazanç veya zarar getiren, ister birden fazla veya tek başına oynanan şansa dayalı her türlü oyunu.

Bu tür oyunlar parasız ya da eğlence maksatlı olsa dahi yine kumar sayılmıştır. Bu kısa açıklama neticesinde; milli veya her türlü piyango, zar oyunla, oyun kağıtları, loto, tavla, okey tombala spor-toto, iddaa, müşterek bahis ve şansa dayalı tüm oyunlar eğlence maksatlı olsa dahi yine de kumar sayılır.

Mezhepler, kumar ve kumara giden tüm oyun ve eğlence aracını kumar demiş ve haram kabul edilmiştir. Kumar nas ile yani Kur’an ayeti ile haram kılınmıştır. Kolaylıkla mal kazanma ve kaybetmek manasına gelen”meysir”; “yûsr” kökünden gelmektedir.

Maide suresi 90 ayet mealen: “Ey iman edenler! Şarap, kumar (meysir), dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”

Meysir: cahiliye dönemi Arapların eğlence maksadıyla oynanan bir oyundu. Ortaklaşa genelde dişi deve alınır, kesip, pay edilirdi. Bu paylar için oklar üzerine boş ve dolu olarak yazılır torbaya konulur ve kura çekilirdi. Dolu oku çeken eti alır, diğerleri bir şey almaz idi. Adına “Meysir” denilen bu oyun kumar olarak kabul edilmiş, yasaklanmış ve haram olmuştur.

Kumar ve içkinin aynı ayette yer almaları günah bakımından ikisinin eşit derecede olduğunu göstermektedir.

Bediüzzaman: “Ben de derim ki: “Din yalnız iman değil, belki amel-i sâlih dahi dinin ikinci cüz’üdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, şarab gibi hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men’etmek için, yalnız hapis korkusu ve hükûmetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kâfi gelir mi?” (Şualar)

Toplamsal zarardan öteye hiç bir faydası olmayan kumar, maalesef ülkemizde “Milli” eklenmesiyle milli piyango adı altında teşvik edilerek oynanmaktadır. Daha önce yılbaşında devlet eliyle oynanan bu kumar; zaman içinde özelleştirilmiş ve farklı adlar altında yeni kumar çeşitleri ortaya çıkmıştır. Neslin ıslahı, toplumun yararı ve huzuru için devletin şans oyunları olan kumardan uzak durması, caydırıcı tedbirler ile önlemeye çalışması gerekir.

Yılbaşında “bana da çıkabilir” ümidiyle kumarın bir çeşidi olan piyango bileti almayalım. Şeytandan kaçtığımız gibi, milli piyango ve türevlerinden uzak duralım.

Allah’a emanet olun.