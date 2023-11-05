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5 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail ve siyonizm

Fatih Yokuş
05 Kasım 2023, Pazar
İsrail oğulları Kur’an’in kırk yerinde sözü edilen bir kavmin adıdır.

Bakara suresi 61. ayette mealen şöyle anlatır: “Hani siz, “Ey Musa! Biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden; sebzelerinden, kabakgillerinden, sarmısağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin” demiştiniz. Musa ise “İyiyi kötü ile değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin; istedikleriniz orada var” dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular; Allah’ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah’ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucudur. (Diyanet meali) Firavun; Yahudilerin savaşçı erkekleri ve işe yaramayan insanlarını öldürüyordu. Kızlarını cariye ve geriye kalan kesimi köle yapıyordu. Allah’ın yardımıyla Hz. Musa (as) vesileyle Firavn’un zulmünden yeni kurtulmuşlardi. Bıldırcın ve kudret helvası ile taltif edilmişlerdi.

Nimetlere şükür yerine nankörlük etmeyi tercih ettiler ve sıkıntılara düçar oldular.

İşte günümüz Siyonist Yahudileri. Nazi zulüm ve katliamindan kurtulanlar dünyanın her ülkesinde  ayrıcalıklı haklara sahip oldular. Filistin topraklarında devlet kurdular. “Yerleşimciler” adı altında Filistinlilerin ev ve mallarına el koydular. Filistinlileri “zevk için” öldürmeyen başladılar. 

Filistin soykırıma (savaş bunu gösteriyor) uğrasa Siyonist Yahudiler “yeter” demeyecek ve de dünyaya huzur gelmeyecek. Siyonist Yahudiler (tüm Yahudileri kast etmiyorum) “seçilmiş bir kavim” olduklarını geri kalan kesimin de “insan şeklinde hayvan” olarak görmekteler.

BM genel sekreteri “savaşın durması ve insani yardım koridoru açılması” yönündeki açıklamasında “sen hangi dünyada yaşıyorsun” çıkışıyla kendilerinden başka dünya kabul etmezler. Dünyanın süper güçleri, demokrasi savunucuları, insan hakları aşıkları, hakiki Hıristiyanlar ve Yahudiler size sesleniyorum: Siyonist İsrail’i, durdurabilecek ve insanlığı bu beladan kuracak güç siz siniz. Bu savaş durdulmaz ve Siyonist İsrail’e dur denilmez ise “sustukça sıra sana gelecek” misali Filistin’den sonra; tüm dünyada yangına sebep olacaktır.

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