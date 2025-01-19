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19 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Piyango kumardır

Fatih Yokuş
19 Ocak 2025, Pazar
Millî; milletle ilgili olan, millete özgü ve ulusal manalarına gelen bir kelime.

Piyango ise, bir ödül için rastgele seçilenleri içeren bir kumar türüdür. Millî piyango da; milletle ilgili, millete özgü ve ulusal bir kumar manasına gelir.

Belli gün ve zamanlarda oynanan, Millî Piyango’nun ülke gerçekleri ile bir ilgisi var mı? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve kumarı milleti birleştirici gören kimse yoktur. Kumar, bütün insanlar ve dünyanın diğer milletleri tarafından çirkin bir davranış olarak kabul edilmiştir.

Yaşayanların büyük çoğunluğunun Müslüman olması sebebiyle, kumar millî bir değer olarak görülmek bir yana, bireyin bilincini ve değerlerini korumak için kumarla mücadele edilmelidir.

Millî piyango olarak bilinen kumar 1926-1939 yılları arasında Tayyare Piyangosu adıyla düzenlenmiştir.

Kumar Arapça’daki kımârdan Türkçe’ye geçmiştir. “Şans ve becerinin birlikte veya tek başına söz konusu olduğu bir olay yahut yarışma ya da belirsiz bir olayın sonucu üzerine bahse tutuşma ve bu yolla kazanç elde etme” olarak tarif edilebilir.

Maide Suresi 90. Ayette mealen şöyle buyrulmaktadır:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”

Abdullah bin Ömer ve bazı Tabiîn alimleri, ayette geçen meysir kelimesinin sadece klasik anlamda kumarı değil, kazanma ve kaybetme riskini içeren her türlü oyunu veya faaliyeti kapsadığını belirtmişlerdir. Bu görüş, bireylerin haksız kazançtan uzak durmalarını ve toplumsal düzenin korunmasını amaçlamaktadır.1 

Şu anda yasal olarak oynanan ve güvenceye alınan Millî Piyango, kumardır ve de haramdır.

Başına “Millî”nin eklenmesi ve yasal olması bu gerçeği değiştirmez.

Selam ve dua ile.

Dipnot:

1- Ebu Bekir el-Acurrî, eş-Şeria, s. 75-82.

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