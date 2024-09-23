Adalet olmadan yatırım gelmez

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, Haftalık Ekonomi Analizi’nde şunları söyledi:

“Ekonomi yönetimi bundan sonra rotayı, büyümeye asıl katkı verecek unsur olan, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesine çevirmiş gibi görünüyor. Bunun için Almanya’da büyük şirket temsilcileriyle geçen hafta bir araya gelen Bakan Mehmet Şimşek, bu amacı açıkça söylemeye başladı. Önümüzdeki hafta ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı benzer toplantılar yapılacak. Doğrudan yatırımın gelmesi için enflasyonun kalıcı tek haneye düşmesinin yanında, demokrasi ve hukuk alanları başta olmak üzere, siyasi reformların yapılması, adaletin güçlendirilip, ifade özgürlüğüne dönük kısıtlamaların artık kaldırılması gerektiğini biliyoruz. Yani küresel şartlar fon akışını hızlandırabilir ama Türkiye için asıl gereken doğrudan yabancı sermaye gelmesi, şimdilik zor.” Haber Merkezi

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