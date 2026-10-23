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23 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Bu yasağa son verin!

23 Ekim 2026, Cuma 02:34
Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasıyla başlayan hukuksuz yasak, protestolar, gözaltılar ve baskılarla büyüyor.

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Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına yönelik protestolar sürerken Bakü yakınlarındaki bir köyde gözaltıların sayısının 88’e ulaştığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin gözaltına alınanların yakınlarını medyaya konuşmamaları için işkence tehdidiyle susturmaya çalıştığı iddia edildi. 

88 gözaltı ve tehdit 

Sosyal medyada paylaşılan son bilgilere göre Azerbaycan’ın Nardaran köyünde başörtüsü uygulamasını protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 88’e ulaştı. Operasyon sırasında onlarca kişinin gözaltına alındığını belirten sakinler, bazı kişilerin nerede tutulduğuna ilişkin bilgi alamadıklarını söyledi. Paylaşımlarda, güvenlik güçlerinin aileleri basına açıklama yapmamaları konusunda uyardığı ve konuşmaları halinde tutuklu yakınlarının işkenceye maruz kalacağını söylediği ileri sürüldü.

Aliyev haddini aştı

Azerbaycan’daki uygulama Türkiye’de de siyasî ve toplumsal tepkiyle karşılanmıştı. Azerbaycan’ın iktidar partisi ise Türkiye’den gelen tepkileri ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirmişti. Azerbaycan yönetimi haddini aşarak uluslararası arama kararları ve giriş yasaklarıyla Türkiye’ye baskısını artırdı.

YETER Kİ YASAK KALKSIN, BİZ GELMESEK DE OLUR

Azerbaycan’a girişinin yasaklanmasına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e seslendi. Erbakan, “Azerbaycan’da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur” dedi.

31 TÜRK VATANDAŞINI İSTENMEYEN İLAN  ETTİLER

Azerbaycan yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişiyi de “istenmeyen kişi” ilan etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıkladığı listede Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, eski Ayasofya imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yazarlar Yusuf Kaplan ve İsmail Kılıçarslan ile spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı.

7 KİŞİ HAKKINDA ULUSLARARASI ARAMA KARARI

Azerbaycan Başsavcılığı, 19 Ekim’de Türkiye’de bulunan yedi kişi hakkında gıyabi tutuklama ve uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurdu. Haklarında işlem yapılan isimler arasında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, yazar Zekeriya Ceran, avukat Ahmet Şanlı, Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tümer ve Alparslan Tanrıkulu bulunuyor.

Haber Merkezi

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Aliyev'in rahatlığı

Karar yazarı Akif Beki, dünkü yazısında Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına yönelik eleştirilerin Bakü tarafından hedef alınmasını ve Ankara’dan susturulmasının istenmesini sorguladı. Beki, "Haberlere bakılırsa Aliyev yönetimi; Türkiye’den gelen tepkileri iç işlerine müdahale, Cumhurbaşkanı Aliyev’e saldırı ve hatta darbe tezgahı olarak görüyor. Yine haberlere göre; tepki gösterenler iktidar mensubuysa görevden alınmaları, değilse yargılanmak üzere yakalanıp kendilerine teslim edilmeleri Ankara’dan talep ediliyor. Yakalama, Azerbaycan’a girişini yasaklama kararlarına konu olanların listesi uzuyor her geçen gün." diyerek şu soruyu yöneltti: "Bakü, hak ve özgürlüklerle ilgili bir kısıtlamalarını eleştirenlerin susturulmasını, eleştirilerin de kaldırılması ve erişime engellenmesini Ankara’dan nasıl bu kadar rahat isteyebiliyor? ‘Ayıplayacak ve kınayacak durumda değilsiniz, kendinize gördüğünüz hakkı bize de tanıyın’ rahatlığını nereden alıyorlar?"

Haber Merkezi

 

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