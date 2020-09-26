'Büyük depremin alıştırmalarını yaşıyoruz'

Uzmanlar, Marmara açıklarında meydana gelen depremi değerlendirerek “Son 1 yıl içinde çok sayıda deprem oldu. Bu bölgede kırılma devam ediyor, anlamına geliyor. Bunlar büyük depremin alıştırmaları” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür Marmaraereğlisi açıklarında 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Depremin yerinin endişe olacağını belirten Görür, “7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici” ifadelerini kullandı.

Independent’ın haberinde Görür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arkadaşlar Marmara’da olan 4,3’lük depremi görüyorsunuz. Min. 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir”

Kuzey Marmara’da iki deprem bekleniyor

Haber Global yayınına katılan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depreme ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz. Biri Küçükçekmece bir tanesi de Marmara Ereğlisi önü diye. Bu deprem 7 ile 7.2 arasında. Bir hafta önce de Şarköy’de oldu. Aynı kırık üzerinde Tekirdağ kolu üzerinde deprem olmaya başladı. Tekirdağ kolu Büyükçekmece’den başlıyor, buradan Kumburgaz’a oradan Silivri’ye geçiyor. Depremin olduğu yer Tekirdağ kolunun odak noktası. Buradan kırık devam ediyor, Uçmakdere’den Yayaköy’e gidiyor. Bu kez öyle bir izlenim veriyor ki Marmara’nın içinden devam edecek ve Gelibolu kesiminden kırılma yapacak. Bunlar büyük depremin alıştırmaları.”

Son 1 yılda çok sayıda deprem oldu

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, olası İstanbul depreminin ‘Kumburgaz segmenti’ adı verilen parça üzerinde beklendiğini hatırlatarak 4.2 büyüklüğündeki depremin de ‘Kumburgaz segmenti’nin batı ucunda meydana geldiğini kaydetti. Sözbilir, şunları söyledi: “Bu deprem, kırılması beklenen parçanın batı ucunda gerçekleşmiş. Son 1 yıl içinde orada aslında çok sayıda deprem oldu. Diğer depremler de buna çok yakın yerde. Bu bölgede kırılma devam ediyor, anlamına geliyor. Şu anda 4.5 büyüklüklerinde kırılmalar da oradaki enerji birikiminin boşalmasını sağlıyor. Fayın en batı ucu, fayın bitim yeridir. Fay saçaklanıyor. Küçük ölçekli faylar sürekli deprem üretiyor. Bu durum, ana fayın kendisinin daha hareket etmediği anlamına geliyor.”