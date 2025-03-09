Siber güvenlik tasarısı güven vermiyor

Görüşülmekte olan yasa teklifinde “hâkim kararı olmaksızın yapılan arama ve gerçekleştirilen kopya çıkarmayla el koyma işlemlerinin yetkisinin” siber güvenlik başkanına verilmesine ilişkin maddeden vazgeçildi. İfade özgürlüğüne yönelik tehlikeler içermesi yüzünden muhalefetin eleştirilerine sebep olan “siber güvenlik yasası” teklifinin görüşmeleri, Meclis Genel Kurulu’nda sürüyor.

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İfade hürriyetine baskı artacak 22 maddelik teklifin 13 maddesi Genel Kurul’da kabul edilirken geri kalan 8 maddenin görüşmelerine ise Salı günü devam edilecek. Görüşülen maddelerden “hâkim kararı olmadan arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisinin siber güvenlik başkanına verilmesini” içeren 8. madde tekliften çıkarıldı. İktidar, söz konusu maddeye ilişkin geri adım atsa da teklifte yer alan sıkıntılı maddeler tartışma meydana getirmeye devam ediyor. *** Gazeteciler açısından büyük sıkıntı CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Cumhuriyet’te yer alan açıklamasında; “İfade özgürlüğümüzün, kişisel verilerimizin korunması noktasında bir güvence yok. O yüzden bir bağımsız denetim mekanizmasına hâlâ ihtiyaç var” dedi. 26. maddenin de henüz değişmediğine ve görüşüleceğine işaret eden Çakırözer, “O madde veri sızıntısı olmadığı halde veri sızıntısı yapılmış gibi gösteren haberlerle alâkalı. Hatırlarsanız sansür yasasında da aynı maddeyi koymuşlardı. O duruyor. O değişmezse gazeteciler açısından büyük sıkıntı” ifadelerini kullandı.

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