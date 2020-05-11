11 Mayıs 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İsrailoğullarından bir topluluk ona îmân etti, bir topluluk da kâfir oldu. Biz de îmân edenlere, düşmanlarına karşı kuvvet verdik ve üstün geldiler?
Saf Sûresi: 14-2
HADİS:
Allah’ın en çok gazap ettiği kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir.
Camiü’s-Sağir, No: 55
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