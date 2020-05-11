Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İsrailoğullarından bir topluluk ona îmân etti, bir topluluk da kâfir oldu. Biz de îmân edenlere, düşmanlarına karşı kuvvet verdik ve üstün geldiler?

Saf Sûresi: 14-2

HADİS:

Allah’ın en çok gazap ettiği kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir.

Camiü’s-Sağir, No: 55