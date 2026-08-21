Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
"بريسنڭ جنايتيله باشقهلرى، أقربا و دوستلرى مسئول اولاماز." حالبوكه شيمديكى سياستِ حاضرهده پارتيجيلك طرفدارلغى ايله، بر جانينڭ يوزندن پك چوق معصوملرڭ ضررينه رضا گوستريلييور.
Nurdan Katreler
“Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz.” Halbuki şimdiki siyaset-i hâzırada particilik taraftarlığı ile, bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 500