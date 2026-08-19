Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر غايت ذوقلى و جاذبه‌دار بر حالتِ روحيه ويرديگى ايچون پك چوق ضررلرى و تهلكه‌لريله برابر، ذوق خاطرى ايچون هر ملّت جزئى كلّى بو فكره [عرقجيلق] إشتياق گوسترييورلر. Nurdan Katreler Gayet zevkli ve cazibedar bir hâlet-i ruhiye verdiği için, pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber, zevk hatırı için her millet cüz’î-küllî bu fikre [ırkçılık] iştiyak gösteriyorlar. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 492

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