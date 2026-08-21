21 Ağustos 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Eğer biz bu Peygamberi göndermeden evvel onları azapla helâk etmiş olsaydık, o zaman da diyeceklerdi ki: “Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, böyle zelil ve rezil olmadan Senin ayetlerine uysaydık!”
Tâhâ Sûresi: 134
HADİS:
İki söz vardır ki söylenmesi kolay, mizanın sevap kefesinde ağır ve Rahman olan Allahca sevimlidirler. Bu iki söz şunlardır: “Sübhanallahi ve bihamdihî. Sübhanallahi’l-Azîm."
Camiü’s-Sağir, No: 3032
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