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21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

21 Ağustos 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer biz bu Peygamberi göndermeden evvel onları azapla helâk etmiş olsaydık, o zaman da diyeceklerdi ki: “Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, böyle zelil ve rezil olmadan Senin ayetlerine uysaydık!”

Tâhâ Sûresi: 134

HADİS:

İki söz vardır ki söylenmesi kolay, mizanın sevap kefesinde ağır ve Rahman olan Allahca sevimlidirler. Bu iki söz şunlardır: “Sübhanallahi ve bihamdihî. Sübhanallahi’l-Azîm."

Camiü’s-Sağir, No: 3032

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