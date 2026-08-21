Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer biz bu Peygamberi göndermeden evvel onları azapla helâk etmiş olsaydık, o zaman da diyeceklerdi ki: “Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, böyle zelil ve rezil olmadan Senin ayetlerine uysaydık!”

Tâhâ Sûresi: 134

HADİS:

İki söz vardır ki söylenmesi kolay, mizanın sevap kefesinde ağır ve Rahman olan Allahca sevimlidirler. Bu iki söz şunlardır: “Sübhanallahi ve bihamdihî. Sübhanallahi’l-Azîm."

Camiü’s-Sağir, No: 3032