Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Rabbinden bir mu’cize getirseydi ya!” dediler. Bu Peygamber ve Kur’ân hakkında evvelki kitaplarda bulunan apaçık deliller onlara gelmedi mi? Tâhâ Sûresi: 133 HADİS: ...Erkek, ailesinin çobanıdır ve idaresi altındakilerden sorumludur. Kadın kocasının evinde çobandır. O da güttüklerinden sorumludur... Camiü’s-Sağir, No: 3028

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