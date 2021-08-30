Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbi ona (İbrahim’e) “İhlâsla Allah’a teslim ol!” dediği zaman, hemen “Ben Âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum!” dedi. Bakara Sûresi: 131 HADİS: Allah’a en çok itaat edeniniz, arkadaşına önce selâm verendir.

Camiü’s-Sağir, No: 645

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