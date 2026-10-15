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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Eyüp Sultan’da bir gönül buluşması: Muhabbet, vefa ve dua

Nuray Serim Haşbaş
15 Ekim 2026, Perşembe
Pazar günü İstanbul’un manevî ikliminde, Eyüp Sultan Camii’nde Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için düzenlenen mevlid programında bulunmanın tarifsiz heyecanını ve huzurunu yaşadık.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen kardeşlerimizle aynı manevî atmosferde buluşmak, hasretle kucaklaşmak, göz göze geldiğimizde aynı davanın, aynı iman hizmetinin muhabbetini hissetmek gönlümüzde unutulmayacak hatıralar bıraktı. Mesafelerin ortadan kalktığı, gönüllerin birbirine yaklaştığı bu buluşma, uhuvvetin ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettirdi.

Bediüzzaman Hazretlerinin mevlidinin senede bir defa, Peygamber Efendimizin mihmandarı Eyüp el-Ensarî Hazretlerinin huzurunda, onun manevî ikliminde gerçekleştirilmesi ise bu heyecanı daha da anlamlı kılıyordu. Bir tarafta Üstadımıza duyulan muhabbet, diğer tarafta onun ömrünü vakfettiği iman ve Kur’ân hizmetinin kardeşleriyle bir araya gelmenin sevinci... Her kucaklaşmada bir hatıra, her selamda bir muhabbet, her duada ortak bir niyaz vardı.

Programın ardından Eyüp Sultan Kabristanı’nda Zübeyir Gündüzalp Ağabey’i ve Mehmet Kutlular Ağabey’i ziyaret etmek de bizler için ayrı bir ikram-ı İlâhî oldu. Bu hizmetin fedakâr büyüklerini kabirleri başında dualarla yâd ederken, onların hayatlarını adadıkları iman hizmetini, sadakatlerini, sebatlarını ve geride bıraktıkları manevî mirası yeniden tefekkür ettik. İnsan böyle anlarda yalnızca geçmişi hatırlamıyor; aynı zamanda omuzlarında taşıdığı hizmetin mesuliyetini de daha derinden hissediyor.

Bu güzel gün, bizlere bir kez daha gösterdi ki bazı buluşmalar yalnızca bir programa katılmaktan ibaret değildir. Kardeşliğin yenilendiği, muhabbetin tazelendiği, vefanın hatırlandığı ve hizmet şevkinin güçlendiği manevî birer vesiledir.

İstanbul cemaatindeki kardeşlerimizin kahve ikramı ve samimî muhabbet ve misafirperverlikleri de bizi çok mutlu etti. Ev sahibi olarak gösterdikleri bu güzel ilgi için kendilerine teşekkür ediyor, Rabbim muhabbetimizi daim eylesin diyoruz.

İstanbul’dan gönlümüzde tarifsiz bir huzur, hafızamızda güzel hatıralar, dualarımızda aziz büyüklerimiz ve kalbimizde kardeşlerimize duyduğumuz muhabbetle ayrıldık.

Rabbim, bu birlik ve beraberliği daim eylesin. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin iman ve Kur’ân hizmetine gönül veren bütün kardeşlerimiz arasındaki uhuvveti, ihlâsı ve tesanüdü kuvvetlendirsin. Zübeyir Ağabey’in, Kutlular Ağabey’in ve bu hizmette emeği geçen bütün büyüklerimizin ruhlarını şâd eylesin. Bizleri de onların sadakat ve sebat çizgisinde hizmet etmeye muvaffak kılsın.

Bazı günler vardır; insan yalnızca bir yere gitmez, gönlüne yeni bir kuvvet alarak döner. Eyüp Sultan’da yaşadığımız bu güzel gün de işte böyle bir hatıra olarak kalbimizde yerini aldı.

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