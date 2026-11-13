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13 KASIM 2026 CUMA - YIL: 57

Talebe-i ulûm olma şuuruyla mütalâa ve müzakere

Nuray Serim Haşbaş
13 Kasım 2026, Cuma
“Şu Risale bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle mânen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân’ın şakirdleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.” (Barla Lâhikası, s. 57.)

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu tarifi, Risale-i Nur derslerinin mahiyetini ve Nur Talebelerinin ders halkalarındaki vazifesini ne güzel ifade ediyor.

Risale-i Nur hizmetinde umumî derslerin ayrı, çalışmalı mütalâa ve müzakere derslerinin ayrı bir yeri ve ehemmiyeti vardır. Umumî dersler hakaik-i imaniyenin neşrine ve geniş dairelere ulaştırılmasına vesile olurken, çalışmalı dersler bu hakaikin derinlemesine anlaşılmasına, metinler arasındaki münasebetlerin keşfedilmesine ve tahkikî bir anlayışın inkişafına hizmet eder.

Nitekim Üstadımız Şualar’da şöyle buyuruyor: “Bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve Meyve’nin hususan âhirleri beraber mütalâa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur’un mes’eleleri müzakere olsa, inşaallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır.” (Şualar, s. 412.)

Bu tavsiyeden hareketle çalışmalı derslerimizi yeniden bir gayret ve şevk ile ihya etmeliyiz. Derse hazırlıklı gelmeli, metni müdakkik bir nazarla mütalâa etmeli, müşkül ibareleri tetkik etmeli, sualler hazırlamalı ve başka bahislerle münasebetlerini araştırmalıyız.

Bu derslerin muhatapları da talebe-i ulûm şuuruyla hareket etmeli; zeki bir muhatap, müdakkik bir mütalâacı, mütefekkir bir şakirt ve hamiyet-i diniyesi kuvvetli bir hizmet ehli olma gayretini taşımalıdır. Her birimiz aldığımız dersi arkadaşlarımıza nakletmeli, müdavele-i efkâr ile birbirimizin ilminden istifade etmeli, hakikatin daha ziyade inkişafına vesile olmalıyız.

Çalışmalı dersler, yalnızca bir okuma faaliyeti değil; ilim, tahkik, tefekkür ve uhuvvet meclisleridir. Bu mühim hizmeti muntazam bir program dâhilinde devam ettirmek, Nur Talebelerinin yeniden üzerinde durması gereken bir vazifedir.

Öyleyse talebe-i ulûm olma şuurunu yeniden kuşanalım; Risale-i Nur’un hakaikini derinlemesine kavrayan, tahkik eden, müzakere eden ve öğrendiği hakikatleri başkalarına da ulaştıran birer Kur’ân şakirdi olma gayretimizi artıralım. Zira hizmetimizin istikbali, yalnız okuduklarımızın çokluğunda değil, o hakikatleri ne derece anlayıp hayatımıza mal ettiğimizdedir.

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