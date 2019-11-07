Taşıtsız yeni yaya bölgeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ŞEHİR merkezlerinde tarihî ve kültürel cazibe noktaları ile alış veriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak.

RESMÎ Gazete’de yayımlanan 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek. Programda yer verilen uygulamalara göre, çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve şehir içi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri özendirilecek. Şehir merkezlerinde tarihî ve kültürel cazibe noktaları ile alış veriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 3 pilot il belirlenerek proje çalışmalarına başlanacak.

Bisiklet kullanımına teşvik

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek. “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” paydaş görüşleri çerçevesinde son hali verilerek yayımlanacak. Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak. Master Plan çalışması tamamlanarak birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı hazırlanacak. Bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda pilot projeler belirlenecek.