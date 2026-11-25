Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sebebiyle Ağasar Deresi taştı. Tedbir amacıyla daha önce boşaltılan 4-5 ev yıkılırken, Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Trabzon'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinde taşkın ve heyelanlara yol açtı.

Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun 7. kilometresi (Beşikdüzü Yeşilköy Mahallesi mevkii) civarında yamaçtan kopan toprak kütlesi yola sürüklendi. Toprak birikintisinin Ağasar Deresi'nin önünü tıkaması sonucu debisi yükselen dere taştı. Taşkın sebebiyle bölgedeki bir köprüde hasar meydana gelirken, kara yolu sular altında kalarak adeta göle döndü.

Tedbiren boşaltılan evler yıkıldı

Bölgede daha önce yaşanan heyelan riskleri sebebiyle tedbir amacıyla boşaltılan 4-5 ev, son yaşanan toprak kaymasıyla birlikte tamamen yıkıldı. Evlerin boş olması muhtemel bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Ancak yıkılan binaların alt katlarındaki ahırlarda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Başkan Kurukız sahada incelemelerde bulundu

Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurukız, "Heyelan sebebiyle daha önceden boşaltılan 4-5 ev yıkıldı. Ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yamaçtan sürüklenen toprak birikintisi ve derenin taşması sonucu kara yolumuz ulaşıma kapandı" ifadelerini kullandı.

Ekipler seferber oldu

Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasının ardından bölgeye AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem dere yatağını açmak hem de yolu yeniden ulaşıma kazandırmak için iş makineleriyle aralıksız çalışıyor. Öte yandan Trabzon Valiliği koordinasyonunda oluşturulan kriz masası kapsamında il genelindeki olumsuzluklara karşı 801 personel ve 535 aracın sahada görev yaptığı öğrenildi.