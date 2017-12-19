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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?

Hüsnü ŞAHİT
19 Aralık 2017, Salı 00:30
Bu soruyu geçenlerde Cevher İlhan köşesinde OHAL Komisyonuna sormuştu.

O zamandan bu zamana hala komisyon neyi  beklediğine, ne iş yaptığına dair bir hareket, fiil, eylem de bulun(a)madı. Acaba komisyon çıkmaz ayın son çarşambasını, bekliyor olabilir mi?

Hareketlilik  bir varlığın canlı ve işlevsel olduğunun en büyük ıspatıdır. Eğer hareket varsa canlıdır. Canlı ise işe yarardır, işlevseldir.  Eğer  işlevsel değilse daha doğmadan ölmüştür. 

 23.01.2017 tarih ve 685 sayılı  KHK ile kurulmasına karar verilen komisyona  5 ay boyunca üye aradılar, aradıkları üyeleri sonunda bulunca  koca Ankara’da birkaç ay da  bina arayalım dediler. Binayı da bulunca 14 Eylül’e kadar başvuru yapmanız gerekir dediler. Sonra da ha karar verdik, ha karar vereceğiz, Ekim geçsin, Kasım gelsin, Kasımın son haftası kararlar çıkacak, Aralık’ın başında çıkacak diye diye  bu güne kadar geldiler. Birileri söylesin şu komisyona, sizi umutla bekleyen kaç çift göz var biliyor musunuz? 

Komisyon şimdilik 101.243 kişinin başvurusunu 2 yıl içinde neticeye bağlayacak, red kararı alanlara idare mahkemesi yolu açılacak. 

Komisyon hangi somut kriterlere göre inceleme yapacağına dair hiçbir açıklamada bulunmadı. Normalde aklın yolu birdir. Net kriterlerini duyurursun, herkes kendini bilir abdesti sağlam olan umutla bekler, abdesti olmayanda zaten umutlanmaz. Ama normal değil de OHAL’de olduğumuza göre aklın yolu da yok, yordamı da. Acaba açık ve net bir şekilde ortaya kriter koysalar , irtibat ve iltisak şudur diyerek tanımlama yapsalar bu sefer de ihraç edenler mi zor durumda kalır? Zira ihraç ederken hata payımız yüzde bir bile değil diyecek kadar iddialılardı. 

İhraç edilirken boy boy isimler yayınlanırken iade edilenlere bizzat tebligat gidecek ve kimse kimin iade edildiğinden haberdar olmayacak. 

Darbe sonrası ilk refleksle yapılan ihraçlardan bu yana 17 ay geçti. Bu süre adaletin tecelli etmesi için, normale dönülmesi içini sapla samanın, at izi ile it izinin ayırt edilmesi için, darbeye karışanla karışmayanın tespiti için hayli yeterli bir süre olmasına rağmen, hangi iz hangi izden ayrıldı, ateşin içinde yanan kaç tane masum kurtarıldı?  Peki hâlâ yanan yaşlar, masumlar, kimsesizlerin babaları milletvekili olmadığı için mi adalet tecelli etmeyecek? 

Bu ülkede adâletin tecelli etmesi için umutla bekletilenlerin sayısı ailelerini de hesaba katınca milyonu buluyor. Sizce çok mu kolay adaleti umutla beklemek. Ve bunun ahiretteki hesabı çok kolay mı verilir ki bu kadar rahat ve yavaştan alıyorsunuz, feryatlara kulaklarınızı tıkıyorsunuz, geceleri rahat  uyuyabiliyor musunuz? Yoksa amaç üzüm yemek değil de adaleti  mümkün olduğu kadar geç getirmek mi?  Geç gelen adaletin kime ne faydası olacak ki!

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  • Nihal

    19.12.2017 10:06:48

    Google günde kaç kez ohal son dakika haberleri diye yazdığımı unuttum.kaç ay oldu ağlamadan bir gece bile uyumadım kaç ay oldu hiç suçum günahım Yok iken ızdırap çekeli ama olsun bu günümüze de şükürler olsun bu benim karımın ve 3yaşındaki oğlumun imtihanı sabirla işime tekrar geri dönmeyi sabırla ve gözü yaşlı bekliyorum sessiz sakin ve sabırla

  • mustafa

    19.12.2017 09:48:30

    Allah dan hayırlısı diyelim yarada na şükürler olsun ki yukarıda belirtildiği gibi abdestimizden şüphemiz yok sadece bankasya ya yatan bir para şayet bunu suç sayacaklar ise yapılacak bir şey yok zira açıkta olan ve bu banka ya yatan paradan dolayı görevlerine çoğusu iade edidi sabırla bekliyoruz ben benim gibilerin bu örgütle herhangi bir bağlantısı olmayanlar görevlerine iade edileceklerdir devletimiz bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından eminim

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