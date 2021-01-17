27 milyon kişi aşılanırsa yasak kalkabilir

Kitlesel aşılamanın 14 Ocak’ta başladığı Türkiye’de mart ayı ortasına kadar 27 milyon kişiye aşı yapılması, bu sayıya ulaşıldığında ise yasakların bir bölümü kaldırılması hedefleniyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dünkü yazısında aşı takvimi ve yasakların ne zaman kaldırılabileceğine dair bilgileri paylaştı. Diken’deki haberde yazıya göre Sağlık Bakanlığı’nın etkin ve yetkin isimleri, Sarıkaya’ya Türkiye’de sağlık sisteminin günde 1.2 milyon kişiyi aşılayabilecek kapasitede olduğunu aktardı. Çin’de geliştirilen Sinovac aşısından 50 milyon dozun planlandığı gibi Türkiye’ye gelmesi halinde, Pfizer-Biontech aşısından da 4.5 milyon doz geleceği hesaba katıldığında 27 milyon kişinin Mart ortasında aşılanmış olacağı vurgulandı. Sarıkaya’nın konuştuğu isimler, “Hedefimiz 15 Mart’ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek” dedi.

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