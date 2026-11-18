Ankara’da düzenlenen seminerlerde teslimiyetten istikamete, manevî mücadeleden uhuvvete uzanan iman hakikatleri Risale-i Nur ışığında ele alındı. Nurlu buluşmalarda kardeşlik ve muhabbet duyguları pekişti.

Ankara - Meryem İlhan - Fikriye Nur Parlakoğlu

Ankara Yeni Asya Hanım okuyucularının davetiyle İstanbul’dan gelen Şükran Güldurum’un iştirak ettiği seminer, Risale-i Nur’un nurlu ve feyizli ikliminde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Pursaklar, Cebeci ve Ulus'ta üç farklı oturumda icra edilen programlarda; "teslimiyet, ifsat komitelerine karşı manevî mücadele ve istikamet" konuları Nurların penceresinden masaya yatırıldı. Karşılıklı uhuvvet ve muhabbetin tazelendiği, dinleyicilerin ziyadesiyle istifade ettiği bu nuranî buluşmanın notlarını okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.

Teslimiyetin üç rengi: İtaat, tevekkül ve rıza

Ankara Yeni Asya Hanım okuyucuları olarak İstanbul'dan davet ettiğimiz Şükran Güldurum'un seminerleri ile istifadeli iki gün geçirdik. Pursaklar'da yapılan ilk seminerin konusu "teslimiyetin üç rengi"ydi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda ilk olarak teslimiyetin tanımı yapıldı. İki çeşit insanın olduğu; birinci grup insanın Allah'a güvenen, ikinci grup insanın ise sebeplere takılan insanlar olduğunu ifade etti. Hz. İbrahim'in, Hz. Hacer'in ve Hz. İsmail'in teslimiyetinden bahsederek bunları teker teker örneklerle izah etti. Teslimiyetin kendisinin aslında bir sır olduğunu, çaresizlikten değil güven duyduğumuz için teslim olmamız gerektiğinin altını çizdi. Hz. Hacer'de gayret içinde bir tevekkül, teslimiyet olduğunu; Hz. İsmail'deki teslimiyetin ise rıza halindeki bir teslimiyet olduğunu örneklerle açıkladı. Allah'ın hükmüne razı olmak ve neticeyi düşünmeden teslim olmak... Teslimiyetin sırasının ise itaat, tevekkül ve rıza; aslında bu sıralamanın Risale-i Nur'daki acz, fakr, şefkat ve tefekkür yolunun bir tecellisi olduğunu ifade etti. Kalp ayine-i Samed olduğu için sadece Allah'ı sevmek, başka şeyleri de Onun namına sevmek gerektiğini ifade etti.

"Neden hâlâ teslim olamıyorum?"

Bizim kurbanlarımızın neler olabileceğini; nefsimizi, enaniyetimizi, dünyaya aşırı bağlılığımızı kurban etmemiz gerektiğini vurguladı. Bizim kendimize sormamız gereken sorunun "Ben neden hâlâ teslim olamıyorum?" sorusu olduğunu ve bunu uygulamamız gerektiğini, bu peygamber kıssasından çıkaracağımız dersler olması gerektiğini ifade etti. Hz. İbrahim'de Hakîm ismi, Hz. Hacer'de Rahmân ismi, Hz. İsmail'de ise Vekîl isminin tecelli ettiğini vurguladı. Dinleyenlerin çok istifade ettiği program, tekrarının olması düşüncesi ile sona erdi.

İnsanlık tarihinin en sessiz savaşı: İfsat komiteleri

Akşam Cebeci'de gençlere yönelik yapılan ikinci seminerimizde konumuz insanlık tarihinin en sessiz ama bir o kadar da yıkıcı savaşı olan "İfsat Komiteleri"ydi. İfsadın fıtratı bozmak ve mahlukatın hukukuna tecavüz eden büyük bir zulüm olduğu belirtilerek başladık seminerimize. İman ve küfür savaşının kıyamete kadar süreceğini, Üstad Hazretlerinin 1907’de fark ettiği bu sinsi saldırının bugün küresel bir tahribata ulaştığı bizlere hatırlatıldı. Kur'ân aleyhindeki komünistlik, dinsizlik ve batılılaşma cereyanlarının özellikle gençleri, kadınları ve aileyi hedef aldığını konuştuk.

İfsada karşı İslâmî terbiye

Zındıka komitelerinin ilk iş olarak İslâmî iffet perdesini yırtmaya çalıştığına değinildi. Kadını fıtrî yuvasından koparan ve cinsiyet rollerini karıştıran feminist akımlara karşı tek çarenin İslâmî terbiye olduğu vurgulandı. Tesettürün fıtrî olduğu bizlere bir kez daha hatırlatıldı. Estetik çılgınlığı ve suretperestliğin harama bakmayı netice verdiğini, haramın insanda nisyana sebep olduğunu; oysa meşru dairedeki keyfin insana kâfi geldiği konuşuldu.

En büyük zenginlik iktisat ve kanaat

Seminerde kapitalizmin dayattığı israfa da değinildi. Bedevilikteki az ihtiyaca karşılık bugün sun’î ihtiyaçların görenek belasıyla beş katına çıkıp bizi fakirleştirdiğinden bahsedildi. “İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişinin helakı; karısının, anne-babasının ve çocuğunun elinden olacak. Onu fakirlikle ayıplayacaklar ve ona gücünün yetmeyeceği şeyleri yükleyecekler (isteyecekler). Adam da bu yüzden dininin gideceği (tehlikeli/haram) işlere girecek ve böylece helak olup gidecektir." şeklindeki ahirzaman hadisi paylaşılarak, evlilikte gösterişten kaçınılıp nikâhın mutlaka kolaylaştırılması gerektiği vurgulandı.

Üstadın "Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır; mukabilinde bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor..." sözünü hatırladık; en büyük zenginliğimizin iktisat ve kanaat olduğunu, kanaatin insana izzet kazandırıp şekva kapısını kapatarak şükür kapısını açtığı ifade edildi.

Çare uhuvvet ve muhabbet

Seminerin sonuna gelirken ahlâkı bozmayı hedefleyen bu tahribata karşı hakikate ulaştıracak en kısa yolun İslâm âleminde uhuvvet ve muhabbeti tesis etmek olduğu çözüm olarak bizlere sunuldu. Bizlere düşenin takvayı esas alıp, demir gibi bir sebat ve ihlâs kuvvetiyle güzel ahlâkın yeşermesi için çalışmak olduğunu; ehl-i imanı bu yolda muvaffak edecek olanın da ancak ve ancak Cenab-ı Hak olduğu belirtilerek seminerimiz tamamlandı.

Bir ömür boyu süren kulluk yolculuğu: İstikamet

Hanımlar için hazırlanan üçüncü seminer olan istikamet konusu ise Ulus 27'de yapıldı. İstikametin bir ömür boyu süren kulluk yolculuğu olduğu ifade edildi. Fatiha'da günde beş defa istikamet için dua ettiğimizi ve bunun Allah'ın emri olduğunu Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle vurguladı. Ayrıca Şükran Güldurum, istikametin hayatımıza nasıl yansıması gerektiğini örneklerle ifade etti.

İstikamet hayatın her alanında olmalı

Birincisi duyguların istikamette kullanılması; bunun örneğinin de kendi fikrini değil hakikati bulmaya çalışmaktan geçtiğini ifade etti. Ayrıca bize verilen üç duygunun nasıl istikamette kullanılması gerektiğini Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda görebileceğimizi söyledi. İkinci olarak şahsi hayatta istikametin nasıl olması gerektiğini bir cümle ile ifade etti; bu da hayatın gayesinin istikamet olduğunu anlayarak olabileceğini örneklerle izah etti. Üçüncü olarak toplum hayatındaki istikametin nasıl olması gerektiğini yine üç başlık altında topladı; bunlar sıhhat-i fikir, istikamet-i nazar ve selamet-i kalp.

Hizmette istikametin ölçüleri

Son olarak hizmetteki istikametten bahseden Şükran Güldurum önemli tespitlerde bulundu, bunları şu başlıklar altında kısaca ifade etti: Öncelikle niyetin istikameti. İkincisi uhuvvetle kardeşlik bağlarını korumak; birisini ikaz ederken kardeşimizin izzetini muhafaza etmek, kusurunu görürken hüsn-ü zannı kaybetmemek. Diğer bir husus, ihtilaf ederken muhabbetini muhafaza etmek. Daha sonra meşveretteki istikametin nasıl olması gerektiğini örneklerle izah eden Şükran Güldurum, dinleyenlerin çok istifade ettiği seminerini tamamladı. Karşılıklı muhabbet ve uhuvvet ortamında geçen program yoğun katılıma sahne oldu. Bu tür istifadeli programların tekrarlanması temennisiyle program sona erdi.