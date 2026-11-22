RÖPORTAJ - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Diş Hekimi Kamer Toklar, Can Kardeş sayfası için sorularımızı cevapladı. Dişlerimizi nasıl koruyacağımızı, doğru fırçalamanın önemini ve diş hekimi kontrollerini ne zaman yaptırmamız gerektiğini anlattı.

Dişlerimiz ne işe yarar?

Sindirim ağızda başlar. Dişlerimiz sindirimin en önemli yapıtaşlarıdır. İyi öğütülmeyen besinler midemizi rahatsız eder. Besinleri öğütmek için dişlerle çiğneme yaparız. Sesleri çıkarabilmek ve konuşabilmek için dişlere ihtiyacımız vardır. Düşünün dişsiz yaşlıların çeneleri öne doğru geliyor ve bebek gibi konuşuyorlar. Aynı zamanda dişlerimiz, ağzımızı ve gülüşümüzü güzelleştirir.

Çocuklar ağız ve diş bakımını nasıl yapmalı?

Çocuklar ağız ve diş bakımını sekiz yaşına kadar ebeveynlerinden yardım alarak yapabilir. Çünkü sekiz yaşına kadar el manipülasyonları tam olarak gelişmediğinden zorlanabilirler. Önce ebeveynleri fırçalar, ondan sonra kendileri de fırçalayarak doğru yöntemi öğrenebilirler. Fırçalarken diş fırçası yuvarlak hareketlerle bir bölgede on kere kalarak fırçalanıp sonra diğer bölgeye geçilmelidir.

BAKTERİLERE ZİYAFET VERMEYİN

Günümüzde yapışkan gıdalar çok tüketildiği için fırçalamak da yetersiz kalıyor. Bundan ötürü çocuklara diş ipi alışkanlığı da küçük yaştan itibaren edindirilmeli. Çocuklar diş ipi kullanmakta zorlanacak olursa kürdanlı diş iplerini tavsiye ediyoruz. Dişlerin günde en az iki kere, özellikle akşam yatmadan önce fırçalanması çok önemli. Çünkü fırçalanmayan dişlerde gece boyunca bakteriler oksijenle birlikte yemek de varsa güzel bir ziyafet çekiyorlar. Sizlere de çürükler bırakıyorlar. O yüzden onlara yemek bırakmamak için dişlerinizi temizlemeden yatmayın.

Dişlerimizde bir problem olmasa da diş hekimine gitmeli miyiz?

6 ayda bir kontrole gidilmelidir. Eğer her şey yolundaysa doktor yılda bir kontrole gelebilirsiniz diyebilir.

Çok sık atıştırmalık, abur cubur ve şekerli gıdalar yiyen çocukların dişleri daha çok çürür. Sağlıklı dişler için diş fırçalamayı hayatımız boyunca alışkanlık haline getirmeliyiz.

Dt. Kamer Toklar’a teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile Kamer Hanım’ın ve tüm diş hekimlerimizin “Diş Hekimliği Günü”nü kutluyoruz.