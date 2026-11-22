Yeryüzü Doktorları Derneği’nin gönüllü sağlık ekibi, Lübnan’daki Nahr El Bared Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinlilere ücretsiz muayene ve ilaç desteği sağladı.

Lübnan’daki Filistinli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla harekete geçen Yeryüzü Doktorları Derneği, Trablusşam şehrinde bulunan Nahr El Bared Mülteci Kampı’nda sağlık taraması gerçekleştirdi. 2 aile hekimi, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 2 proje koordinatöründen oluşan gönüllü ekip, kamp sakinlerine ücretsiz birinci basamak sağlık hizmeti sundu ve reçete edilen ilaçları ücretsiz dağıttı.

Çocuklarda enfeksiyon, yetişkinlerde kronik hastalık

Kızılhaç Dernekleri Federasyonu tarafından 1949’da kurulan ve UNRWA verilerine göre yaklaşık 32 bin 500 Filistinlinin yaşadığı kamptaki Al-Bared Sağlık Merkezi’nde görev yapan gönüllü hekimler, hastaların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yapılan muayenelerde özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları ve öksürük vakalarının yaygın olduğu gözlemlendi. Konuşma geriliği, tekrarlayıcı hareketler ve ismine tepki vermeme gibi belirtiler gösteren bazı çocuklar ise otizm şüphesiyle gelişimsel pediatri birimlerine yönlendirildi. Erişkin hastalarda ise tiroid, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıkların takibi konusunda uyarılar yapılarak erken tanı ve beslenme konularında bilgilendirme sağlandı.

“Yaralarına bir damla su taşımak insanı mutlu ediyor”

Kampta çocuk hastaları muayene eden aile hekimi Ferhat Temizyürek, 2021 yılında Suriye'nin İdlib bölgesinde de gönüllü olarak görev aldığını belirterek Filistinli mültecilere destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölge halkının ekibi sıcakkanlılıkla karşıladığını ifade eden Temizyürek, "Özellikle Filistinli kardeşlerimize yardım edebilmek, elimizden bir şey gelmesi, 'Kardeşlerimiz için ne yapabiliriz?' düşüncesini eyleme geçirmek, onların yaralarına bir damla su taşımak gibi faydamız olduğunu görmek insanı mutlu ediyor" dedi. Temizyürek ayrıca, normal şartlarda 10-15 dolar civarında muayene ücreti ödenen bölgede, mültecilerin ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yardım kuruluşlarının desteğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çalışmalar diğer kamplarda sürecek

Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibinin Lübnan’daki çalışmaları 28 Kasım tarihine kadar devam edecek. Ekip, program kapsamında Trablusşam’daki Beddavi Mülteci Kampı ile Beyrut’taki Burj Al Barajna Kampı’nı da ziyaret ederek ücretsiz muayene ve ilaç dağıtımı gerçekleştirecek.