Yeryüzünün geniş alanlarına açılan ilâhî şifa eczahanesinin yüzlerce ilacı sebze, meyve, çiçek ve çeşitli otların yapısına depolanmıştır.

Bu nimetlerin kimyasal bileşimleri analizlerle incelendiğinde, insanı hayrette bırakan bir ilim ve hikmet formülleriyle, insanların ihtiyacı olan harika maddelerin dizilişidir. Bu eczahanenin kurulup işletilmesi, mu’cizekâr sahibinin maharetini gösterdiği gibi şefkat, merhamet ve şifa hazinelerinin sahibi olduğunu apaçık göstermiyor mu? Bu nimetlerin değerini anlayamayanlar, İlâhî yardımların bolluğunu, her derde deva olabilecek bu nimetlerin gerçek fiyatının şükür olduğunu anlamaya başladıklarında, gerçek şifa hazinesine ulaştıklarını yaşayarak, mutlu olacaklardır.

Bitkiler âleminde ilaç etkileri bulunan nimetlerin ilgi alanımıza alınması, temel hedefimiz olduğundan, herkesin buna yoğunlaşması gayesiyle, kolaylıkla faydalanılabilecek olanlarını tanımamız, şifalı sonuçlara vesile olabilecektir. Zira, yapılan uygulamalarda modern tıbbın konusu olan birçok hastalığın şifalı bitkilerle korunma, destek ve tedavilerinde etkili olabilecekleri, bilim insanları tarafından onaylandığı gibi, yapılan bitki analizleri sonucu, tavsiye etmeye de başlamışlardır. Biz de bunların bir kısmını anlatmaya gayret edeceğiz.

ALIÇ: İlâhî bir nimet olarak dağlarda hüda-i nâbit ve bol miktarda yetişen alıcın değeri yeterince bilinmemektedir. “Alıç üzümlerinden hazırlanan preparatlar, Avrupa’da hafif seyreden Angina pectoris (göğüs anjini) için yaygın olarak kullanılır. Yapılan kapsamlı araştırmalar, alıç özütlerinin kroner arterleri açarak kalp fonksiyonlarını düzelttiğini ortaya çıkarmıştır. Bu da kalbe daha çok kan ve oksijen gitmesi demektir. Alıç aynı zamanda kandaki kolesterol seviyesini de düşürerek, kalbe ikinci bir fayda daha sağlar. Prof. Varro Tyler, alıcın kalbe olan yararlarını, içerdiği oligomerik prosiyanidler adı verilen bir dizi özel bileşiğe borçlu olduğunu anlatmaktadır. Alman hükümeti adına bitkisel ilaçları değerlendiren uzmanlar kurulu, alıcın çok sayıda kalp rahatsızlığına iyi geldiğini onaylamıştır.” 1

BİBERİYE: Hafıza zayıflaması ve hafızanın kum fırtınasına tutulmasına benzetilen Alzheimer hastalığından korunmada en güçlü destek biberiyeden sağlanabilir. Zira, biberiyenin yapısında serbest radikalleri yok eden birkaç antioksidan taşımaktadır. Eski çağlardan beri hafıza otu olarak tanınan biberiyenin çayından ve yağından organizmaya güçlü destekler sağlanabilir.

DOMATES: Yüksek C vitamini kaynaklarından birisi olan domates, organizmanın direncini arttırarak birçok hastalıktan korunmayı destekler. “Kanserden koruyucu, yaşlanmayı zihnî ve bedenî olarak yavaşlatıcı bir sebzedir. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, vücudun su tutmasını engeller. Uzmanlar domatesin damarları yumuşattığını, üre miktarını düşürdüğünü, vücudu gençleştirdiğini belirterek, kalp, karaciğer, böbrek bozuklukları ve şeker hastaları için çok faydalı olduğunu ifade etmektedir. Domatesin sindirimi kolaylaştırdığı, kabuk ve çekirdekleriyle bağırsakları harekete geçirdiği ve pekliği giderdiği de belirtiliyor.” 2

LAHANA: Kanser korunmasında güçlü bir antikanserojen nimettir. Yüksek oranda B-C-E vitaminleri yüklenmiştir. Organizmayı yıkıcı serbest radikal atıklarından arındırır. Diyabette şeker oranını düşürücü etkisi bulunmaktadır. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı direncini arttırır. Yemeklerde, ayrıca çiğ olarak salata ve turşularda bol bol tüketilmelidir.

KEREVİZ: Vitamin ve mineral zengini olan sebzelerdendir. Kanı serbest radikallerden arındırır. Kerevizin yaprak ve sapları, iştah açarak sindirimi kolaylaştırır. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını güçlendirir. İdrar söktürücü (diüretik etkili), ödem çözücü etkileri olup, prostat sağlığı için destek sağlar. Yemeklerde ve çiğ olarak rendelenmiş halde yoğurda karıştırılarak tüketilmesi, organizmaya sağlıklı bir destek sağlar. Her keseye de uygun olan bu nimetlerin, sevmiyorum diyerek yenmemesi organizmaya büyük bir haksızlık olacaktır. Sağlıcakla kalın.

Dipnotlar:

1- Dr. James A. Duke, Yeşil Eczane, Pegasus Yayınları, 2008, s. 82.

2- Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Detoksu Keşfet, Alfa Yayınları, 2012, s. 193.