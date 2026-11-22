Dinimiz anne-babaya, aile fertlerine ve kardeşler arasındaki sevgi ve muhabbete, yardımlaşmaya ve hukuka büyük değer vermiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’in ayetleri, peygamberimizin (asm) hadisleri hep ailenin korunması ve nesillerin eğitilmesine yöneliktir. İnsanlığın saadet ve huzuru da aile yuvalarının sıhhat ve sağlamlığına bağlıdır. Sosyal hayatın sıkıntılarından kurtulup insanın rahat ve huzur bulduğu yer aile aile hayatıdır. Aile ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar sağlıklı olur.

Bir fabrikanın mükemmelliği ürettiği malın kalitesi ile ölçüldüğü gibi ailenin sıhhat ve sağlamlığı da yetişen çocukların maddî ve manevî bakımdan inançlı, ahlâklı ve dengeli olmasıyla anlaşılır. Evliliğin amacı neslin devamını sağlamak ve nesillerin sağlıklı ve ahlâklı şekilde yetişmesidir. Çocukların ilk mektebi ailesidir, öğretmeni de anne-babasıdır. Sonra aile büyükleri olan dede ve nineler ve yakın akrabalar gelir. Çocuk imana, ibadete, ahlâka ve hukuka dair ilk eğitimini aileden alır.

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Helal kazançla nafaka temini, anne-baba, karı-koca hakları, akraba ilişkileri ve hakları konusunda pek çok ayet ve hadisler vardır. Zinanın yasaklanması ve nikahın emredilmesi ve bu konudaki ahkamın tamamı sağlıklı bir aile yapısının oluşması içindir. İmana, dine, hayata ve ahlâka dair ilk temel bilgiler aileden alınacaktır ve bu anne-babanın birinci görevidir. Okul öğrencilerine bilgi verir, ama ahlâk veremez. Bu aileden alınmalıdır. Peygamberimiz (asm) “İkra” emriyle vahye mazhar olduktan sonra müminlerin evlerini “mektep” haline getirmiş, Kur’ân’ın okunması ve yazılması için mü’minlerin evlerine muallimler göndererek onlara okumayı ve yazmayı öğretmiştir. Böylece her aile bir mektep haline gelmiştir.

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Peygamberimizin (asm) evliliği teşvik etmesinin amacı neslin devamı ve insanlığa faydalı nesillerin yetişmesi ve evlerin birer mektep ve saadet yuvası olmasını istemesindendir. Bunun için “Evlerinizde ibadet edin, evlerinizi kabir haline getirmeyin” (Buhârî, Ezân, 81; İtisâm, 3; Müslim, Müsâfirîn, 213; İbni Mace, İkametü’s-Salat, 176.) ferman etmiştir. İbadet yalnız namazdan ibaret değildir. Kur’ân okumak, dinî sohbetler, imanî dersler ve hadis sohbetleri de birer ibadettir.

Bu durumda bizim de evimiz “Cennetten bir köşe haline gelir.” Nitekim Peygamberimiz (asm) “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın” buyurdu. Bunun üzerine “Yâ Resulallah, cennet bahçeleri nedir?” diye sordum. Hz. Peygamber, “İlim ve zikir meclisleri” diye cevap verdi. “Peki, o hâlde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak Yâ Resûlallah?” dedim. Peygamber (asm) “Onlardan istifade etmektir” buyurdular. (Tirmizî, Deavât, 82.)

