DSÖ: Pandemiyle uğraşırken verem arttı

KORONA PANDEMİSİ, DÜNYA GENELİNDE TÜBERKÜLOZ (VEREM) HASTALARININ TEDAVİYE ERİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2020 YILINDA VEREMDEN ÖLENLERİN SAYISINI 1,5 MİLYON OLARAK AÇIKLADI. BU RAKAM 2019 YILINDA 1.4 MİLYONDU.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde tüberkülozdan (verem) ölenlerin sayısının arttığını açıkladı. DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre şehrinde açıklanan yeni raporuna göre 2020 yılında veremden ölenlerin sayısı 1,5 milyon olarak kaydedildi.

DSÖ verilerine göre, 2019 yılında dünya genelinde veremden ölenlerin sayısı yaklaşık 1,4 milyon olarak kayıtlara geçmişti. DW Türkçe’nin haberine göre, veremden ölümlerin artmasında koronavirüs pandemisinin rol oynadığı belirtiliyor. Pandemiyle mücadelenin öncelik haline gelmesiyle verem hastalarının tedaviye erişiminin zorlaştığı, birçok ülkede kaynakların korona ile mücadeleye ayrıldığı kaydediliyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus veremle savaşta yıllardır elde edilen kazanımların bu sebeple kaybedildiğini söyledi.

Vak’a sayısı da arttı

DSÖ’nün açıkladığı sayılara göre ölümler, verem hastalarının çok olduğu Hindistan, Endonezya, Çin, Filipinler, Pakistan, Nijerya, Bengladeş ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin aralarında olduğu 30 ülkede arttı. Tahminlere göre vereme yakalananların ve ölenlerin sayısı 2021 ve 2022 yıllarında daha da artacak. Pandemi öncesindeki 2019 yılında 7,1 milyon olan yeni vak’a sayısı resmî kayıtlara göre 2020’de 5,8 milyona düşmüş olsa da aynı dönemde bildirilmeyen vak’aların 2,9 ila 4,1 milyon arasında olduğu tahmin edili- yor. Rapora göre tüberküloza karşı alınan önlemlerin finansmanı ve ölüm sayılarının düşürülmesi konusunda da belirlenen uluslar arası hedeflerin gerisinde kalındı.