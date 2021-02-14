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14 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

'Ekran bağımlılığının panzehiri demokratik ebeveyn'

14 Şubat 2021, Pazar 17:16
New York Üniversitesi’nde davranışbilim ve istatistik dersleri veren Prof. Dr. Selçuk Şirin, çocukların ekran bağımlılığını önlemeye dair basit ve etkili tavsiyelerde bulunuyor.

Şirin’e göre işin sırrı demokratik ebeveynlikte olsa da, çocukların ekran bağımlılığının sınıfsal bir boyutu da var. Gazete Duvar’a konuşan Şirin, şunları söyledi: “Serbest ebeveynlikte kontrol yok, ama sevgi ve şefkat var. Türkiye’de en yaygın ebeveynlik de bu galiba. Her istediği yerine getirilen, hiçbir sınır konmayan, sevgi ve şefkatin bol verildiği çocuklar şımarıklaşıyor. O zaman çocuk evde hakikaten mutlu olabiliyor. Ama evin dışında, başka yetişkinlerle karşılaştığında bir bakıyor ki kısıtlamalar var. Öğretmen kontrol koyduğunda çocuk afallıyor veya arkadaşlarıyla ciddî sıkıntılar yaşıyor. Sonuç itibariyle bu dört tarz ebeveynlik üzerine çok uzun ve geniş araştırmalar yapılmış ve sonuçta demokratik ebeveynlikte çocukların özgüveni yüksek oluyor. Bu da belli alanlardaki kontrollere uyma becerisini arttırıyor. Öyle olunca da bu çocukların ekran bağımlısı olmaması daha mümkün hale geliyor. Dolayısıyla ekran bağımlılığının panzehiri demokratik ebeveynlik.”

Etiketler: ekran bağımlılığı, panzehir, demokratik ebeveyn
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