Elimizde 5.5 milyon aşı kaldı

Tedarikte yaşanan sıkıntılar aşılama planında aksamalara neden oluyor.

Şu ana kadar gelen aşı miktarına dair farklı rakamlar olsa da son açıklama baz alındığında yenisi gelene kadar Türkiye’nin elinde 5 milyon 569 bin aşı kalmış görünüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedarikinde sıkıntı yaşanacağını ancak sonrasında aşı bolluğunun beklendiğini duyurdu. Koca’nın aşıların gecikeceğine dair açıklaması genel bir endişeye yol açtı. Independent Türkçe’nin haberine göre, Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bir yol haritasının çizilmesi gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşa güven verilmesi lazım. Bir güvensizlik oluştu. Aşı tereddüdü olanlar var ancak belirsizlik sürdükçe vazgeçecekler aşı aramaya başlayacaklar” diyerek sözlerini bitirdi.

Bakan Koca “yetmez” dedi Erdoğan yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedarikinde sıkıntı yaşanacağını söylemesinin ardından Erdoğan’ın yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Erdoğan, Bakan Koca’nın aksine “Şu an elimizde yeterince aşı var. Sıkıntı yaşanmaz yüklü miktarda Sputnik V de gelecek. Biontech, Almanya’dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek” dedi.