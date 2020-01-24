Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015’te küresel çapta düzenlediği kanser araştırmasına göre kanser yüzünden yılda 8.8 milyon insan vefat ediyor.

Çağın vebası olarak nitelenen kanser ile ilgili tıp dünyası pek çok araştırma yapıyor. Onlardan sonuncusu Cardiff Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışma. BBC’de yer alan habere göre, Üniversiteden uzman bir araştırma ekibi, uzun süredir kanser tedavisi üzerine çalışıyordu.

Araştırmacılar, T hücresi adı verilen ve dolaşım sisteminde yer alan bir hücre türünü inceliyordu. T hücresi, dolaşım sistemi yoluyla vücudu gezerek antikorların devreye girmesini gerektirecek bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol ediyor, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturuyor.

Son evredeki hastalar dahi kurtulabilir

Buna göre kanser hastasından kan örneği alınıp kandaki T hücreleri çıkarılarak genleriyle oynanıyor ve kanserli hücreleri bulan reseptörlere dönüştürülüyor. Genetiği değiştirilmiş hücrelerin sayısı arttırılmasının ardından tekrar hastaya enjekte ediliyor. Sonrasında genetiği değiştirilen hücreler laboratuvarda kopyalanıyor ve son kertede genetiği değiştirilen CAR-T hücreleri hastaya geri enjekte ediliyor.

Dikkat çekici olan ise uzmanların CAR-T sayesinde kanserin son evrelerine yaklaşmış hastaların dahi kurtulabildiğini belirtmesi. Ancak araştırma ekibinden Profesör Andrew Sewell yaptığı açıklamada, “Elimize her bir hastayı tedavi edebilme şansı geçti. Daha önce bunun mümkün olabileceğine kimse inanmazdı” yorumu yapıp, çalışmayı “farklı kanser türlerine yakalanmış hastalara uygulanabilecek tedavinin geliştirilmesini mümkün kılan bir buluş” diye niteledi.