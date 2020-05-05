Karantina umut ve huzur getirecek

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, koronavirüs salgını ile yaşanan karantina sürecinin, iddia edilenin aksine olumlu yansımalarının olacağını söyledi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’dan koronavirüs sonrası döneme dair açıklamalar geldi. Sıkça dillendirilen “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” söylemlerinin toplumunun bir kurguya itilmeye çalışılacağını düşündürdüğünü belirten Bilal Ay, “Sosyal mesafe korunacak. Samimiyet kalkacak. İnsanlar teknoloji ile yeniden formatlanacak tarzında altı pek de doldurulmayan şeyler duyuyoruz. Evet zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu bizi ne karamsarlığa itmesin. Evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama daha güzel olacak inşallah. Bence hemen herkes de bunun bir parçası olacak ”diye konuştu.

AİLE KAVRAMINI YENİDEN KEŞFETTİK

Bu süreçte ailenin öneminin daha fazla kavrandığını ifade eden Ay, “Aile kavramını tabiri caizse tam kaybedecekken yeniden keşfettik. Yeniden maaile birlikte zaman geçirmeye, birbirimizi anlamaya, dinlemeye başladık. Bağlarımıza yenilerini ekledik. Dış etkenleri en aza indirdik. Sosyal mesafe bizi dışarıdan bir süreliğine koparttı ancak ailemize, sevdiklerimize daha sıkı bağladı. Büyüklerimizle daha fazla ilgilenmemizi sağladı. Ben olma belasından sıyrılıp yeniden biz olabileceğimi en başta kendimize ispatladık. Öte yandan aslında bize ait olmayan, aslında ihtiyacımız olmayan birçok şeyin de hem ruhumuza hem de bedenimize yük olduğunun farkına vardık” dedi.

7’DEN 70’E UMUDA YÜRÜYORUZ

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan karantinanın bir farkındalık sürecine dönüştüğünün altını çizen Ay, “Bugünlerdeki içe yolculuğumuz üstü tozlanmış gizli hazinelerimizi yeniden aşikâr ediyor. Birey olarak, toplum olarak arınıyoruz” ifadelerini kullandı. Ay, “Ramazan ayı vesilesiyle görüyoruz. Ancak onları çoğaltmaktan daha da önemlisi bu süreç bizlere yeni yeni örnekler yaşayacağımızı müjdeliyor. Bu yüzden umutluyuz. Adeta şoklandık. Kendimize geldik. Umuda yürüyoruz. 7’den 70’e birlikte yürüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İstanbul – Yeni Asya