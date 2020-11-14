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14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Salgın tsunami gibi

14 Kasım 2020, Cumartesi 22:05
Prof. Dr. Bengi Başer, “Türkiye’de salgın tsunami gibi, artık 14 günlük bir kapanma da yetmeyebilir” dedi.

Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, Türkiye’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geldiği durumuna ilişkin olarak “Şehirler arası iletişimi minimuma indirebilmek ve ciddî bir kapanmayla ama şu an 14 gün de artık yetmeyecekmiş gibi. Şu aşamada belki 1 ay kapanmak daha doğru olur” dedi.

Başer, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. “Son bir aylık artışlara baktığımızda ölüm oranlarında yüzde 55’lik artış, Kasımın ilk iki haftasında ise ağır hasta artışlarına baktığımızda neredeyse yüzde 50’lerde yükseliş görüyoruz” ifadelerini kullanan Başer T24’deki habere göre şöyle devam etti: “Bu çok ciddî bir yükseliş. Tsunami gibi. Başından beri 65 yaş üstünü günah keçisi gibi yaptık. Risk grubundalar ve onları korumamız çok güzel, ama 65 yaş üstü evlerinde izole değiller, birçok yaş grubuyla temas halindeler. Sanki insanlar, ailelerinden hastalık kapmayacak gibi yaşıyoruz. Önemsememe duygusu içerisindeyiz. Restoran ve cafeler açık ama gitme diyeceksiniz, aile görüşmelerine sınırlama getirmeyeceksiniz, düğünleri serbest bırakacaksınız ama yapma diyeceksiniz, bu olmaz. Bir şeyin önlemini almak istiyorsanız yaptırım ve uygulamalarla birlikte yapılmalı.”

İşin ekonomik yönü var

Başer şunları kaydetti: “Avrupa aç-kapa yaparak gitmeye çalışıyor. İsrail, kapandı ve salgını seyrini kırdı, Avusturalya’nın Victoria eyaleti bir kapandı ve 10 gün boyunca vaka sayısını sıfırlara indirdi. Şu an için ekonomi izin vermiyorsa da İstanbul gibi büyük bir şehirde bunu yapmaya çalışmak lâzım. Şehirler arası iletişimi minimuma indirebilmek ve ciddî bir kapanmayla, ama şu an 14 gün de artık yetmeyecekmiş gibi. Şu aşamada belki 1 ay kapanmak daha doğru olur, ama işin ekonomik yönü var. Kapanamamanın da en büyük nedeni bu. Biz ancak sağlık açısından bakabiliyoruz, ama ekonomik yönü devlet büyüklerinin sorumluluğunda, bu iş kolay bir değil ancak kapanmadan bu işi şu aşamada yürütmek çok zor.”

 

Etiketler: salgın, tsunami
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