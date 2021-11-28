Alışveriş çılgınlığı havayı kirletiyor

2020 Kasım’ının son Cuma haftasında yapılan alış verişler bir önceki seneye göre yüzde 22 oranında arttı. Yapılan araştırmalar bu çılgınlığın 380 bin ton karbon salımına sebep olduğunu gösterdi.

İnternet üzerinden ya da günlük hayatta alış verişin en çok yapıldığı güne Amerikalılar (Black Friday) ismini veriyor. Araştırmalar, b u gündeki alışveriş sebebiyle atmosfere normale göre 385 bin ton karbondioksit gazının fazladan salındığını gösteriyor. Bu gün aslında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü Perşembesini takip eden Cuma gününü ifade ediyor. Euronews’in haberine göre geçen yıl yani 2020 Kasım’ında bu Cuma haftasında yapılan alış verişler bir önceki seneye göre yüzde 22 oranında arttı. ABD’de başlayan bu tüketim çılgınlığı elbette internet kullanımının da artmasıyla birlikte bütün dünya ülkelerine yayıldı. Kimileri internet sitelerinin indirimleri için ekran karşısında dakikaları sayarken, kimi insanlar da mağazalara akın ediyor.

“Aşırı üretim, tüketim ve stoklamaya sebep oluyor”

Birçok sivil toplum örgütü (STK), bu ve benzeri alış veriş kampanyalarını reddederek aşırı tüketime karşı kampanyalar yürütüyor. Bu sivil toplum örgütlerinden en büyüğü İngiltere’de 2013’te kurulan Fashion Revolution (FR) adlı kuruluş. FR’nin kurucusu Cary Somers, “Büyük indirim kültürü marka ve firmaları aşırı üretim ve stok yapmaya itiyor. Bu firmalar Black Friday ya da benzeri indirim kampanyalarıyla bu stoğu kolayca eritebileceklerini biliyor. Potansiyeli olan her tüketiciyi boş geçmemek için türlü türlü yöntemlere başvuruluyor.” diyor. Bu kampanya döneminde aşırı üretim, tüketim, endüstri ürünlerinin sevkıyatı, kargo uçakları, kargo gemileri, üretim esanasında kullanılan kimyasallar, üretimde kullanılan enerji, fosil yakıt kullanımı, mağazaların uzun süre açık kalması sebebiyle kullandığı elektrik ve sayılabilecek daha birçok sebepten ötürü ortaya çıkan emisyon oranıysa oldukça korkutucu boyutlarda. Money.co.uk’in araştırmasına göre 2021’in bu Cuma günkü haftasında açığa çıkacak karbondioksit oranı arttı ve tam olarak 386.243 ton oldu.

Haber Merkezi