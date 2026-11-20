Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attıklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Ülkemizin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attık. 2027 yılında devreye alacağımız 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum sistemi ile kuantum bilişim teknolojilerinde dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik büyük bir adım atıyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Kacır, şunları kaydetti: “Kurum içi altyapı sayesinde donanım, veri ve çalıştırılan projelerde geliştirilen tüm fikri mülkiyet hakları tamamen kendi kontrolümüzde olacak. Yapay zekadan siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden karmaşık optimizasyon problemlerine kritik alanlarda yerli kuantum algoritmaları ve yazılımları geliştireceğiz. Üniversitelerimize, araştırma merkezlerimize ve sanayimize dünya standartlarında hesaplama gücü sunarak nitelikli insan kaynağımızı ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ülkemize, bilim dünyamıza ve milli teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun.”

TRT Haber