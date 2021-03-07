Microsoft'a siber saldırı

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'un haberleşme sitemindeki güvenlik açığı nedeniyle 30 bin Amerikan şirketine ait bilgilerin çalındığı ortaya çıktı. Bir siber güvenlik uzmanı, teknoloji devinin mesajlaşma sistemine düzenlenen bu saldırının arkasında Çin'in olabileceğini söyledi.

Brian Krebs adlı uzman KrebsonSecurity adlı blogunda yaptığı açıklamada, son günlerde e-posta hırsızlığına odaklanan alışılmadık derecede saldırgan bir Çin siber casusluk birimi tarafından en az 30 bin kuruluş (…) saldırıya uğradı” dedi. Microsoft geçen hafta salı günü yaptığı açıklamada, "Hafniyum" adlı gruba bağlı bilgisayar korsanlarının iş kullanıcılarından veri çalmak için Exchange mesajlaşma hizmetlerindeki güvenlik açıklarını istismar ettikleri konusunda uyarmıştı. "Siber saldırının etkisi çok geniş olabilir" Bilgisayar devine göre bu “yüksek nitelikli ve sofistike oyuncu”, geçmişte özellikle bulaşıcı hastalıklar üzerinde çalışan araştırma şirketleri, hukuk firmaları, üniversiteler, savunma şirketleri, düşünce kuruluşları ve STK'lara saldırdı. "Korsanlar Exchange yazılımındaki dört yeni açıktan yararlanıyor" diyen Brian Krebs, grubun dünyanın dört bir yanındaki "yüz binlerce kuruluşa" virüslü sistemler üzerinde tam uzaktan denetim sağlayan araçlar yerleştirdiğini ileri sürdü. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de tehdidin "aktif" halde olduğunu ve saldırının etkisinin "çok geniş" olabileceğini cuma günü düzenlediği toplantıda ifade etti. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.