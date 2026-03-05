İran'a onlarca yeni saldırı, Lübnan'ın güneyine genişleyen kara işgali

İsrail ordusunun, İran’ın başkenti Tahran’da, milis gücüne (Besic) ait onlarca karargaha saldırı düzenlediği ve askeri birliklerin Lübnan’ın doğusunda, güneybatısında ve Şeba Çiftlikleri bölgesinde işgali genişlettiği bildirildi.

İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini genişlettiği bölgelerden görüntüler paylaştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askeri birliklerin Lübnan’ın doğusunda, güneybatısında ve Şeba Çiftlikleri bölgesinde işgali genişlettiği bildirildi.

Piyade ve zırhlı birliklerin yanı sıra mühendislik taburlarının tam koordinasyon halinde işgali ilerlettiği kaydedildi.

İsrail ordusu bugün öğle saatlerinde yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısı yapmıştı.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, ülkede işgalini genişleterek sınır hattındaki Hiyam beldesine girdiğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan bir birlik ise sabah saatlerinde sınır hattından geçerek Kefer Şuba beldesinin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlanmıştı.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 araca hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Beyrut'ta Havalimanı Otoyolu'nda seyir halindeki 2 aracı ayrı saldırılarla hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırıda Hizbullah mensubu bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını ve bu dalgada Hizbullah'a ait onlarca hedefi vurduğunu öne sürdü.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ın roket ve füze rampaları ile bir insansız hava aracı üretim merkezinin bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun açıklamasında saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

Hizbullah Lideri Kasım: Teslim olmayacağız, İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceğiz

Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın İsrail'in saldırılarına ilişkin konuşmasını yayımladı.

Kasım, direnişlerinin "meşru bir hak" olduğunu belirterek, "Bu, Taif Anlaşması’na, tüm ilahi dinlerin hükümlerine, Cumhurbaşkanının yemin konuşmasına ve hükümet bildirisinde yer alan ilkelere de dayanmaktadır." şeklinde konuştu.

Hizbullah'ın silahının tartışma konusu olmadığını söyleyen Kasım, "Bu meşru bir haktır. Hizbullah ve onun İslami direnişi, İsrail-Amerikan saldırganlığına karşılık vermektedir. İsrail'in işgal ve genişleme planı açıktır. Biz bu saldırganlığa, halkı, direnişi ve vatanı savunma hakkı çerçevesinde karşı koyacağız. Bu bizim için varoluşsal bir savunmadır ve hedefler gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı savaşacaklarını dile getiren Kasım, "Onlar bu savaşı mümkün olan en ileri noktaya taşımak istediler. Ancak bizim tercihimiz de onlara karşı sonuna kadar, gerekirse canımız pahasına mücadele etmektir. Teslim olmayacağız. İmkanlarımız sınırlı olsa bile, sahip olduğumuz olanaklar ve inancımızla, ne kadar büyük fedakarlık gerekirse gereksin savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hizbullah'ın direnişi sürdüreceğini ifade eden Kasım, şunları aktardı:

"Bizim görevimiz savunmayı sürdürmek, bu İsrail-Amerikan düşmanının hedeflerini boşa çıkarmak ve düşmanın projelerini reddeden tutumumuzda kararlı kalmaktır. Böylece tarih, hakkımızı savunmada tereddüt etmediğimizi ve düşmanımıza teslim olmadığımızı kaydedecektir."

İsrail'in Lübnan'ı işgal ederek insanları öldürdüğünü kaydeden Kasım, "Lübnan'daki herkes bu saldırıya karşı koyma sorumluluğunu taşımaktadır." dedi.

İsrail'e karşı birleşme çağrısı yapan Kasım, şunları kaydetti:

"Bu, Lübnan’ın İsrail düşmanına karşı verdiği bir mücadeledir. Biz Lübnan’da halkımızı, çocuklarımızın geleceğini ve vatanımızı savunmak için savaşıyoruz. Bu mücadele bize yönelik doğrudan saldırılara ve ülkemizin hedef alınmasına karşı verilmektedir. Bu savaş başka herhangi bir savaşla bağlantılı değildir. Bizim istediğimiz, İsrail-Amerikan saldırılarının durması ve İsrail’in geri çekilmesidir. Hedefimiz budur."

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail birliklerini hedef aldığını duyurdu

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine bağlı Hılelt Vadi el-Asafir'deki İsrail birliklerinin birkaç saat arayla iki kez roket saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

İsrail basınına göre Hizbullah, saldırılarında "henüz tüm potansiyelini kullanmadı"

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün, İsrail ordusundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Hizbullah'ın henüz tüm potansiyelini kullanmadığı" aktarıldı.

Haberde, İran'dan gerçekleştirilen saldırıların sayısında yaklaşık yüzde 80 oranında bir azalma gözlemlendiği ileri sürüldü.

İsrail Devlet Televizyonunun haberinde de "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı dizginlemeye zorlamak için sivil hedeflere saldırılar başlatmayı değerlendirdiği" iddia edildi.

Kanal 13'te dün erken saatlerde çıkan bir habere göre, İsrailli bir yetkili, "Hizbullah'ın savaşa bu kadar güçlü bir şekilde katılacağını düşünmemiştik." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in orta kesimlerini hedef almasına işaret eden İsrailli yetkili, "Hizbullah konusunda hata yaptık, bu kadar uzak mesafelere füze fırlatmalarını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Kanal 13, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan sınırındaki durum da dahil olmak üzere gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı yapmayı planladığını duyurdu.

İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir bina için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin el-Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden binadan en az 300 metre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail ordusunun, yeni saldırı başlattığını açıklamasının ardından Beyrut'ta patlama sesi duyulduğu bildirildi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah altyapısına yönelik saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde el-Kalile beldesi yakınındaki Sur-Nakura yolu üzerinde bir aracı bombaladı.

İnsansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi öldü.

İsrail'in Lübnan'ın kuzeyinde eve düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Atallah ile eşi öldü

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah el-Ali ile eşinin evlerini hedef alan saldırıda öldüğü, Atallah'ın kızlarından birinin yaralandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde el-Bedavi kampında Atallah'ı hedef alan İsrail saldırısı yürüyüşlerle protesto edildi.

Vesim Atallah'ın kardeşi Said Atallah'ın da İsrail'in daha önce Bedavi kampına düzenlediği saldırıda ailesiyle öldüğünü hatırlatıldı.

Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesi'nin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

İsrail basını: Lübnan hükümetini Hizbullah'a karşı harekete geçirmek için sivil noktaların vurulması değerlendiriliyor

İsrail Devlet Televizyonu'nun haberinde, İsrail güvenlik biriminden ismi açıklanmayan bir kaynağın ifadeleri aktarıldı.

Haberde, "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği" ileri sürüldü.

İsrail ordusundan İran'a onlarca yeni saldırı

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da, İç Güvenlik Güçleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücüne (Besic) ait onlarca karargaha saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hava kuvvetlerinin Tahran genelinde İran güçlerine ait karargahlara ek hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının Besic ve İran İç Güvenlik Güçlerine ait onlarca karargahı çok sayıda mühimmatla hedef aldığı öne sürüldü.

Ayrıca saldırılar kapsamında, İran Kara Kuvvetleri’ne bağlı lojistik ve tedarik birimleri ile füze rampaları ve savunma sistemlerinin de hedef alındığı kaydedildi.

Ordu, İran rejimine ait altyapılara yönelik operasyonları derinleştirme tehdidinde bulundu.

Tahran'da yeni patlamalar

İran basınında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin İran'ın başkentine yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi.

ABD ile birlikte İran’a başlattıkları saldırılardan bu yana İsrail savaş uçaklarının Tahran'a 11'inci kez hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 926’ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ölenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, "Son olayda ölen vatandaşlarımızın sayısı 926, yaralanan 6 bin 186 kişiden 2 bin 54’nün tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 12'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu kaydederken, ölenlerden 180'inin 18 yaşın altında olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, İran'dan 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

İsrail basını, terör örgütü PJAK'ın da arasında olduğu grupların İran-Irak sınırında hareketlendiğini iddia etti

İsrail’de yayın yapan i24 News kanalına konuşan Irak'ta konuşlu 5 terör grubunun oluşturduğu CPFIK mensubu, söz konusu terör gruplarının İran’a karşı karadan saldırılarının 2 Mart gece yarısından itibaren başladığını iddia etti.

PJAK terör örgütü mensuplarının 2 Mart itibarıyla İran topraklarında saldırı pozisyonuna geçtiği aktarılan haberde, İran ordusunun salı Irak sınırındaki Merivan kentini boşalttığı, kent çevresinde savunma hattı kurduğu iddiasına yer verildi.

CPFIK mensubu, PJAK terör grubunun Merivan kentini çevreleyen dağlar dahil olmak üzere İran’ın dağlık bölgelerine özellikle Zagros Dağları’nın derinliklerine konuşlandırıldığını savundu.

Kanala konuşan CPFIK mensubu, İran içinde binlerce PJAK terör örgütü mensubunun bulunduğunu öne sürerek, diğer terör gruplarının da ABD ve İsrail ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

PJAK'ın yanı sıra, İran'da aktif olan gruplar arasında İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), Komala grupları ve Kürdistan Özgürlük Partisinin (PAK) de olduğunu sözlerine ekleyen CPFIK mensubu, PJAK'ın birkaç bin silahlı unsuru bulunurken diğer terör gruplarının toplamda sadece birkaç yüz mensubu olduğunu aktardı.

İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddiası

Amerikan haber platformu Axios'un muhabiri Barack Ravid, konuya ilişkin önceki haberini geri çekerek, İran'daki duruma dair güncel bir açıklama yaptı.

ABD yerel saatiyle öğleden sonra ABD'li bir yetkiliye dayanarak, "İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı" iddiasını haberleştiren Ravid, X hesabından yaptığı bu açıklamasını silerek haberi geri çekti.

Ravid, yeni bir açıklama yaparak, "Irak sınırına yakın İran'ın kuzeybatısında neler olup bittiğine dair çelişkili haberler var. İranlı Kürt milislerin kara saldırısı başladı mı, yoksa önümüzdeki saatlerde başlayacak mı belli değil. İranlı Kürt gruplardan birinin üst düzey yetkilisi, bana yaptığı açıklamada, kara saldırısının başladığı iddiasını yalanladı." ifadelerini kullandı.

Axios'un ilk haberinde, isimsiz bir ABD'li yetkiliye dayanarak, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığı iddiası paylaşılmıştı.

Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

Ali Laricani'den rejim muhalifi silahlı gruplara "fırsat bilip harekete geçmeyin" uyarısı

İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu.

Laricani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı’nın muhalif Kürt gruplara yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptığını aktardı.

Habere göre, Hatemul Enbiya Karargahı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

İran basını: Irak’tan İran’a karşı savaşmak için geçen silahlı herhangi bir grup olmadı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırından İran topraklarına hiçbir unsurun girmediğini bildirdi.

Mesrur Barzani’nin Ofis Müdür Yardımcısı Aziz Ahmed de ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Irak Kürtlerinden hiçbiri sınırı geçmedi. Bu tamamen yanlış." ifadelerini kullandı.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberinde ise Irak’ta bulunan İran rejimi muhalifi Kürt grupların İran’a geçtikleri iddiası yalanlandı.

İran’a karşı savaşmak üzere sınırı geçtikleri iddia edilen gruplar, yaptıkları açıklamada, "hiçbir güçlerinin İran topraklarına geçmediğini" söyledi.

İran'da faaliyet yürüten Komele'nin Irak'ta bulunan kampına İran'ın saldırdığı ileri sürüldü

Yerel basında yer alan haberlerde, İran'ın, Komele kampına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde olduğu kaydedilen kampta saldırı sonrası can kaybı olmazken, kampta hasar oluştuğu belirtildi.

Sosyal medyada yer alan ve kampa ait olduğu ileri sürülen görüntülerde, SİHA’nın isabet etmesinden sonra yangın çıktığı görüldü.

Kampın Eylül 2024’de mülteciler için açıldığı ancak boşaltıldığı için söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir resmi yapılmadı.

Suudi Arabistan 3 seyir füzesi ve 3 İHA'ya müdahale edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, el-Harec'in doğusunda 3 İHA'ya müdahale edilerek imha edildiği kaydedildi.

Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.

ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da tahliyeye ilişkin uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Her ihtimale karşı lütfen ABD Büyükelçiliğinin yakın çevresinden uzak durun." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği açıklandı

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede demir atmış bir tankerin kaptanının, geminin sol tarafında patlama gördüğünü ve küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdiği ifade edildi.

Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı.

Açıklamada, mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.

BM: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk 2 gününde Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yayımladığı son raporda, Asya ve Orta Doğu'da son dönemde artan çatışmaların insani durumun belirgin bir şekilde kötüleşmesine yol açtığı kaydedildi.

Çatışmalardan etkilenen bölgelerde halihazırda 24,6 milyon zorla yerinden edilmiş kişinin bulunduğu belirtilen raporda, bunların birçoğunun ev sahibi topluluklarla birlikte önemli koruma riskleri ve insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğu yer aldı.

Raporda, son dönemde yaşanan çatışmalara bağlı olarak Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan'da 275 bin 400 kişinin ülke içinde yerinden edildiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını başlatmasından sonraki ilk 2 günde Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişinin ayrıldığının ifade edildiği raporda, günde yaklaşık 1000 ila 2 bin aracın çoğunlukla kuzeye doğru Tahran'ı terk ettiği aktarıldı.

Raporda, İsrail'in hava ve kara saldırılarını artırdığı Lübnan'da ise ülke içi yerinden edilenlerin sayısının 58 bine ulaştığı kaydedildi.