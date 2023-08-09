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10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Darbecilere mali yaptırım

09 Ağustos 2023, Çarşamba 18:30
Nijer’de yönetime el koyan askeri cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı alındı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer’de 26 Temmuz’da yönetime el koyan askeri cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım uygulama kararı aldı.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı olan Bola Ahmed Tinubu’nun Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Ajuri Ngelale, Nijer’deki darbeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Ngelale, Tinubu’nun Nijerya Merkez Bankası’nı (CBN) Nijer’deki askeri cuntayı desteklediğine inanılan kişilere mali yaptırımlar uygulaması için yönlendirdiğini belirtti. Yaptırımları ve etkilenen kişilerin kimliklerini açıklamayan Ngelale, “7 günlük ültimatomun süresinin dolmasının ardından ECOWAS tarafından Nijer’deki askeri cuntaya uygulanan mali yaptırımlara ilişkin önceden var olan uzlaşı pozisyonu üzerinde durdu.” dedi.  Ngelale, ayrıca askeri cuntaya verilen 7 günlük ültimatomun Tinubu tarafından alınan kişisel bir karar olmadığını ancak ECOWAS’ın kararı olduğunun altını çizdi.

 

AA

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