"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Gazze'de İsrail'in yıktığı camilerin enkazında Bayram namazları kılındı...

06 Haziran 2025, Cuma 14:55
Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazı üzerinde bayram namazlarını kıldı.

Kentin güneyindeki Han Yunus'ta daha önce İsrail bombardımanıyla büyük bir kısmı yıkılmış olan İmam Muhammed el-Bani Camii enkazı üzerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli bayram namazını kıldı.

Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen Filistinlilerin yüzlerinde bayram sevinci yerine hüzün ve burukluk hakimdi.

El-Bani Camii'nde bayram namazına katılan Hüseyin el-Galban, soykırım altında idrak edilen Kurban Bayramı'nı değerlendirdi.

Galban, "İki yıldır abluka, bombardıman, zoraki günlük yaşanılan göç sebebiyle bayramın gereklerini tam olarak yerine getiremiyoruz" diyerek bu dakikalarda İsrail saldırılarının kentin bazı bölgelerinde sürdüğüne işaret etti.

Galban, "Burada namaz kılmamız İsrail'e destek veren tüm dünyaya bir kararlılık mesajı vermektir." şeklinde konuştu.

Her tarafından yıkımın ve tahribatın çevrelediği camilerde Filistinliler Kurban Bayramı namazını eda etmek için saf tuttu.

Bayram namazı için camiye gelen Filistinli kadın Umm Nidal (63), yaptığı açıklamada bu yılki bayramın diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Umm Nidal, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl bayramı sevinçle karşılarız, çocuklarımız kurbanların ardından koşturur durur. Ancak bu sene bombardıman ve ölüm aralıksız devam ediyor. Yemek yok içmek yok, iki yıldır et yok. Tüm dünyanın tersine ekmek dahi bulamıyoruz."

Hükümete bağlı medya ofisinin verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023’ten 8 Mayıs 2025’e kadar süren saldırılar sırasında 828 camiyi tamamen, 167’sinde ise kısmen tahribat yaptı.

Hüzün yılı

İsrail’in bölgeyi tahliye edilmesine dair talimatları ve ciddi yıkım sebebiyle Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentindeki Omari Ulu Camii’nde bu yıl az sayıda kişi namaz kılabildi.

Caminin imamı Nebil Berzak, yaptığı açıklamada, "Bu yıl hüzün yılı. İsrail’in bölgeyi boşaltma uyarılarına rağmen geldik ama çok az kişiydik." dedi.

Berzak, geçmiş yıllarda binlerce kişinin aynı camide saf tuttuğunu, bu yıl ise yıkım ve korkunun baskısı altında dua ettiklerini belirtti.

Cami cemaatinden Ebu Rabah Şurab ise, "Hiç mutlu değilim, çok üzgünüm. Yıkılmış bir camide namaz kılmak içimi acıtıyor." dedi.

Anılarla yaşamak

Yine Gazze'nin Rimal Mahallesi'deki el-Kenz Camii önünde AA'ya konuşan Ebu Halid Hamade, "Bu yıl bayramda yerine getireceğimiz bir şey kalmadı, ev yıkıldı, çocuk şehit oldu." dedi.

"Olması gerektiği gibi dini vecibelerimizi yerine getiremiyoruz, acılara katlanmaya çalışıyoruz" diyen Hamade, iki yıldır eşiyle birlikte hacca gidemediklerini, her şeylerini kaybettiklerini ve sadece hatıralarla yaşadıklarını söyledi.

Filistinli kadın Suad el-Kilani ise "Bayram artık bayram değil. Şehitler, açlık, göç… Ne çocuklarımız var, ne de dönecek bir evimiz." diyerek yaşadıkları felaketi özetledi.

Kilani sözlerini "Ama yine de vatanımızdayız, çadırda olsa da fark etmez." ifadeleriyle sonlandırdı.

İsrail ordusunun arefe günü Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 41 Filistinli şehit oldu.

AA

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, BMGK'deki Gazze vetosu için "gururlu"ymuş!

    Kuzey Kore'den Rusya'ya ''koşulsuz'' destek sözü

    Torunları Gazze'de katledilen Jacqueline Rivault, İsrail'i, Fransa mahkemesine şikayet etti

    Trabzon'daki selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın hâlâ bulunamadı

    Kurban, kurbiyet; Hac, velayet
    📷

    Gazze'de İsrail'in yıktığı camilerin enkazında Bayram namazları kılındı...

    Fransa: Filistin Devleti'ni tanıma konusunda "kararlı"yız

    2 milyon Müslüman daha Hacı olma sevincine ve şerefine mazhar oldu

    Bannon: Elon Musk sınır dışı edilmeli

    Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

    Ukrayna’nın Rus hava üslerine saldırıları hakkında Rusya'dan açıklama

    İBB’ye soruşturmasında Nuhoğlu ve Atik tahliye edildi

    Radar uygulama sayıları İçişleri Bakanlığının internet sitesinde

    Trump, 12 ülkeden ABD'ye seyahati yasakladı

    Bayram namazı saatleri

    Silva: Gazze'de yaşananlar savaş değil, kadınlara ve çocuklara yönelik bir soykırımdır!

    Milyonlarca Müslüman Hacı olma şerefine mazhar oldu

    Genç Yorum hazirana hazır!

    Trabzon'daki selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 3. gün

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
    Genel

    Bannon: Elon Musk sınır dışı edilmeli
    Genel

    Fransa: Filistin Devleti'ni tanıma konusunda "kararlı"yız
    Genel

    2 milyon Müslüman daha Hacı olma sevincine ve şerefine mazhar oldu
    Genel

    Trabzon'daki selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın hâlâ bulunamadı
    Genel

    Torunları Gazze'de katledilen Jacqueline Rivault, İsrail'i, Fransa mahkemesine şikayet etti
    Genel

    Kuzey Kore'den Rusya'ya ''koşulsuz'' destek sözü
    Genel

    ABD, BMGK'deki Gazze vetosu için "gururlu"ymuş!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.