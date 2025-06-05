Silva: Gazze'de yaşananlar savaş değil, kadınlara ve çocuklara yönelik bir soykırımdır!

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." dedi.

Okunma Sayısı: 402

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.