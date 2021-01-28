"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

KKTC'de ülke genelinde kapanma kararı

28 Ocak 2021, Perşembe 23:56
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi.

Yeni kararlar, Bakanlar Kurulunun ardından Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı.

Buna göre, KKTC genelinde artan yerel Kovid-19 vakaları nedeniyle, daha önce alınan karar uyarınca, Girne'de 28 Ocak'tan 10 Şubat 23:59'a, Lefkoşa'da ise 28 Ocak'tan 03 Şubat 23:59'a kadar kapanma kararı alındı.

Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'nin ise 29 Ocak 00:01'den başlayarak, 3 Şubat 23:59'a kadar kapanmasına karar verildi.

Tüm ilçelerde eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri açık olacak.

İlçeler arası giriş çıkışlar durdurulurken, bu karalar 02 Şubat'ta yeniden değerlendirilecek.

10 Şubat'a kadar devlet okulları ve özel okullarda, tüm okul öncesi ve ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitim durdurulurken, eğitime online devam edilecek. Kreşler ve özel eğitim merkezleri ise bu uygulamadan muaf olacak.

Bu süreçte cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınların katılımı ile yapılmasına karar verilirken, KKTC'de ikamet eden ve Kıbrıs Rum kesiminde çalışan kişilerin geçişleri bir sonraki karara kadar karantinaya tabi olacak.

Öte yandan, iş yeri açılış törenleri, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin karar, bir sonraki değerlendirmeye kadar uzatıldı.

KKTC'de 47 yeni vaka

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 605 Kovid-19 testi yapıldığını, 33'ü yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin yoğun bakıma alındığını ve 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 208'e yükseldiğini, 360 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 9 hasta bulunduğunu bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 708
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

    Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

    'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

    Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

    Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

    1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

    Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

    İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

    'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

    Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

    AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

    Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

    Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

    Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

    Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

    Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
    Ahmet BATTAL

    Münasebetsize sor
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık ne cevap verecek?
    Cevher İLHAN

    “Militan”
    Genel

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
    Genel

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
    Ali FERŞADOĞLU

    Hükümet ele bakar, kalbe değil!
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un ağlatan kalemleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.