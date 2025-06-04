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UEFA kulüp puanı klasmanında ilk 50'de Türkiye'den takım yok

04 Haziran 2025, Çarşamba 10:57
Bodo/Glimt, Djurgarden, Rapid Wien, Legia Varşova, Jagiellonia, Vitoria Guimaraes, Steaua Bükreş, Lugano, Dinamo Zagreb ve Viktoria Plzen, Türk takımlarından daha iyi performans sergiledi.

Geçen hafta sonu yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonu tamamlandı.

 

Sezon boyunca 3 ayrı kulvarda gerçekleşen turnuvalar neticesinde Türk takımları, UEFA kulüp puanı klasmanında ilk 50 dışında kaldı.

Turnuvalarda bu sezon en fazla puan toplayan ekip, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Inter oldu.

İtalyan temsilcisi 40,25 puanla zirvede yer alırken, Barcelona 36,25 puanla 2'ncilik koltuğuna oturdu.

Bu iki takımı sırasıyla Arsenal, PSG, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Chelsea, Liverpool ve Borussia Dortmund takip etti.

Kulüp puanı klasmanında en iyi Türk takımı Galatasaray

Takımların salt bu sezonki performansları baz alınarak belirlenen klasmanda Galatasaray, topladığı 12,75 puanla en fazla puan alan Türk ekibi oldu ve 51'inci sırada yer aldı.

Fenerbahçe, topladığı 11,25 puanla 54'üncü basamakta ve Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor.

Bu sezon Avrupa'da boy gösteren diğer Türk kulüplerinden Beşiktaş 6 puanla 86'ncı, Başakşehir 5 puanla 90'ıncı ve Trabzonspor 2,5 puanla 124'üncü sırada kendilerine yer bulabildi.

Düşük bütçeli takımlar, Türk ekiplerini geride bıraktı

Türk kulüplerine göre çok düşük bütçe ve mütevazı kadrolarıyla Avrupa kupalarında mücadele eden birçok takım, Türk ekiplerinden daha fazla puan topladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan ve klasmanda 22'nci sırada bulunan Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Konferans Ligi'nde son dörde kalarak 31'inci sıraya yerleşen İsveç temsilcisi Djurgarden, dikkati çeken ekiplerin başında geliyor.

Bu takımların haricinde Avusturya'dan Rapid Wien, Polonya'dan Legia Varşova ve Jagiellonia, Portekiz'den Vitoria Guimaraes, Romanya'dan Steaua Bükreş, İsviçre'den Lugano, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Çekya'dan Viktoria Plzen, Türk takımlarından daha iyi performans sergileyerek klasmanda ilk 50'de yer aldı.

Kulüp katsayı puanında en iyi Türk takımı Fenerbahçe

Kulüp katsayı puanı, takımların son 5 sezondaki Avrupa performansına göre şekilleniyor.

Oluşan tabloya göre, kura çekimlerinde kulüplerin kaçıncı torbada yar alacağı ya da seribaşı olup olmayacakları belirleniyor.

Katsayı puanı ayrıca para ödülleri dağıtımının belirleyici faktörleri arasında bulunuyor.

Gelecek sezonun değerlendirmesine ışık tutacak klasmanın ilk 10 basamağında sırasıyla Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Roma ve Barcelona var.

Listede 47'nci sırada bulunan Fenerbahçe, en iyi Türk takımı konumunda.

Galatasaray'ın 58'inci basamakta yer aldığı klasmanda, Başakşehir 82'nci, Sivasspor 110'uncu, Beşiktaş 113'üncü ve Trabzonspor 148'inci sırada yer alıyor.

AA

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