Suriye'yi de tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altında tuttukları Golan'a düştüğü iddia edilen 2 roketten Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "doğrudan sorumlu" olduğunu öne sürdü.

Gazze'ye saldırılarda kara, deniz ve havadan tüm araçları kullanma talimatı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'den işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen roketlerden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı sorumlu tutarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu. Bakan Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın "İsrail'e yönelik her tehdit ve roket atışından doğrudan sorumlu" olduğunu öne sürdü. Katz, İsrail ordusunun Suriye’ye yakında "tam cevap" vereceğini belirterek saldırılar düzenleyeceklerine işaret etti. İsrail ordusu Suriye’den 2 roket atıldığını ve roketlerin işgal altındaki Golan Tepelerinde açık alana düştüğünü iddia etmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye yönelik topçu atışlarının başladığı bildirilmişti. Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail topçu atışlarının Dera'nın batısındaki Yermuk Havzası'nı hedef aldığını aktarmıştı. ⁠İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi ve son saldırıları İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı. 2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.​​​​​​​ AA

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