Döviz neden yeniden yükseliyor?

Türk Lirası, Şubat başında gelişmekte olan ekonomiler arasında bu yıl dolar karşısında en fazla yükselen para birimiydi.

Ancak TL bu yılki kazanımlarını Şubat sonuna gelindiğinde yeniden kaybetti. Reuters haber ajansının bir analizinde TL’de görülen düşüş, Türk hükümetinin Berat Albayrak dönemine ait ekonomi politikalarını savunmaya başlamasına ve Albayrak’ın kabineye geri dönebileceğine ilişkin söylentilere bağlandı.

Ekonomist Murat Murathanoğlu, TL’de görülen değer kaybını ABD Merkez Bankası FED’in olası faiz arttırımı beklentisine ve Türk hükümetinin söz verdiği üzere reformları henüz hayata geçirmemiş olmasına bağlıyor: “Amerika’nın faizleri artırma yönünde bir eğilimin olması farklı ülkelerdeki paraların ABD’ye geri dönmesi demek. Ayrıca Türkiye’nin söz verdiği reformları yerine getirmemesi. Ben reform yerine düzenleme bekliyorum. Türkiye reform yapma kabiliyetini kaybetti.”

‘Orta vadeli eğilimler rol oynuyor’

Doların yükselişinde orta vadeli eğilimlerin önemli rol oynadığını belirten Korkut Boratav ise, “Şu an piyasadaki hareketlerden kaynaklı bir durum. Eğer Türk varlıklarından bir çıkış varsa bunun etkisi olabilir. Türkiye’de dolarizasyondan uzaklaşma henüz görülmüş değil. Uzun vadede görülen hareketler Türkiye dışından gelen kaynaklarla bağlantılı” diyor. Atilla Yeşilada ise Reuters’a verdiği demeçte Dolar/TL’de son dönemde görülen değişimi şöyle açıklıyor: “Dövizde çalkantının fitilini CHP’nin Albayrak’a yönelttiği suçlamalar ve AKP’nin yüksek perdeden savunması olduğunu kabul ediyoruz. Bu, CHP ve millet ittifakı paydaşlarının son zamanlarda icat ettiği en akıllı siyasî hamle oldu. Dün de kulislerde Albayrak’ın Enerji veya Dışişleri Bakanlığı’na atanacağına dair duyumlar çıktı. Erdoğan bunları yalanlayamaz ama Albayrak kabinede görev almayacağını açıklayabilir. Bu durumda TL’de çalkantı yaratan birincil neden bertaraf olur. Aksi, halde… AKP’deki 24 Mart Büyük Kongresi’ne kadar dövizde sık şoklar yaşayabiliriz."