Ekonomide alarm: Dolarizasyon yüzde 72

Ekonomiye olan güvensizlik, döviz hesaplarını patlattı. Banlardaki TL mevduatı yüzde 28’e gerilerken, dolar hesaplarının payı yüzde 72’ye ulaştı.

gazeteduvar’ın haberine göre, hükümetin, kur korumalı mevduat başta olmak üzere getirdiği çeşitli teşviklere rağmen, döviz hesaplarının payı günden güne artmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduatın (KKM) devreye girdiği ilk hafta TL mevduatın KKM hariç toplam mevduat içindeki payı 37,35 seviyesinde iken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 27 Mayıs haftası verisinde KKM hariç TL mevduatın payı yüzde 28,15’e geriledi. KKM dövizdeki değişime duyarlı olduğu ve mevduat getirisi kurdaki değişime göre mudilere sunulduğu için dövize endeksli olarak değerlendiriliyor. Döviz mevduatının payı ise KKM devreye girdiği ilk hafta KKM ile birlikte yüzde 62,05 seviyesinde iken 27 Mayıs itibariyle KKM ile birlikte döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71,84’e çıktı. Sonuçta, KKM’nin devreye girdiği ilk haftadan bu yana TL mevduatın payı 9.2 puan azalırken dövize endeksli mevduatın payı 92 puan artmış oldu. Haber Merkezi

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