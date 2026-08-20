Elektriğe zam yolda

Artan maliyetler ve bütçedeki sübvansiyon yükünün hafifletilmesi amacıyla elektriğe yüzde 40 ile 50 oranında zam yapılması ihtiyacı gündeme geldi.

Zam konusundaki nihaî kararın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Eylül’de yapılacak görüşmelerin ardından verilmesi, olası zammın ise ekim ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Karar’ın haberine göre, Eylül ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirilecek değerlendirme toplantılarının ardından zammın uygulanıp uygulanmayacağı ve oranı netleşecek. Karar verilmesi halinde yeni tarifelerin ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise, “Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı’ iddialarının gerçek dışı olduğunu” bildirdi. Haber Merkezi

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