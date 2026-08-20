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21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

'Artık bıçak kemiğe dayandı'

20 Ağustos 2026, Perşembe 20:27
Eylül ayında açıklanması beklenen yeni Orta Vadeli Program (OVP) öncesinde iş dünyasından ekonomi yönetimine yönelik kritik uyarılar geldi. İş insanları OVP’de enflasyonla mücadelenin yanı sıra üretim, ihracat, ticaret ve turizmi destekleyecek adımlar istedi.

Açılışta konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye sanayisinin yeni programda çok daha farklı bir bakış açısı beklediğini söyledi. Son 3-4 yıldır yalnızca enflasyonu düşürmeye odaklanan program anlayışının Türkiye’yi getirdiği noktanın ortada olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Enflasyon uğruna biz Türkiye sanayisini feda ediyoruz. Sanayi enflasyonla mücadelede üzerine düşenden fazlasını yaptı” diye konuştu. 

Nefes’in haberine göre, Bahçıvan konuşmasında “Artık bıçak kemiğe dayandı. Bunun daha fazla sürdürebilecek bir gücü ve dönemi kalmadı” ifadelerini kullandı. Finansmana en fazla ihtiyaç duyan sektörün sanayi olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, sanayi ve ihracatçının kendisinden kaynaklanmayan enflasyonun bedelini ödediğini vurguladı. Bahçıvan, “Türkiye sanayisi ve ihracatçısı artık bu boyutu bir kez enflasyon önleme ilacında artık dayanma gücünü kaybetmiş durumda” dedi.

Haber Merkezi

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